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Νέα μπλεξίματα για τον Μπαλοτέλι

Άλλη μία κλήση για υπερβολική ταχύτητα πήρε ο Μάριο Μπαλοτέλι οδηγώντας μία Ferrari F12 Berlinetta 740 ίππων στην πόλη Βένετο.
Δημοσίευση: 12/08/2017 - 08:22
Άλλη μία κλήση για υπερβολική ταχύτητα πήρε ο Μάριο Μπαλοτέλι οδηγώντας μία Ferrari F12 Berlinetta 740 ίππων στην πόλη Βένετο.

Η τροχαία της Βισένζα σταμάτησε μετά από σύντομη καταδίωξη τον 26χρονο ποδοσφαιριστή , ο οποίος πιάστηκε να κινείται με 200 χιλιόμετρα σε δρόμο με όριο... 120 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Α4 μεταξύ της εξόδου της Δυτικής Πάντοβα και του Γκριτσιάνο. Ο πρώην παίχτης της Ίντερ και της Μίλαν και νυν παίχτης της Νις, ήταν μαζί με ένα φίλο του, που οδηγούσε μια Lamborghini (προφανώς έπαιζαν) και συνελήφθει και αυτός για την ίδια παράβαση.

Όπως αναφέρει η αστυνομία της Βισένζα οι αστυνομικοί δεν αφαίρεσαν την άδεια οδήγησης των δύο οδηγών αλλά τους έδωσαν μόνο 5 βαθμούς στο δίπλωμά τους, αφού δεν είχαν κάμερες για να επιβεβαιώσουν την ταχύτητα.

Ο Μπαλοτέλι ήταν ήρεμος και αμέσως ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό: «Έτρεχα με 200 χλμ. Με συγχωρείτε» είπε ο παίκτης. Στη συνέχειαπρόσθεσε: «Ποτέ δεν περίμενα να φτάσει τόσο γρήγορα, αυτή την ταχύτητατο αυτοκίνητο μου.»

Οι κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι κάτι νέο για τον Μπαλοτέλι. Μόνο μεταξύ του 2012 και του 2013 πήρε 18 υψηλά πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα με συνολικό ποσό τα 10.000 ευρώ.

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