Στον εκλογικό στίβο η Τσιλιγγίρη

Η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της Β' Πειραιά, μετά από παραίνεση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί για μένα τιμή, και μεγαλώνει το αίσθημα ευθύνης για προσφορά στον τόπο. Η ιστορία γράφεται από τη συμμετοχή, ιδίως όταν τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Τώρα είναι η ώρα της δική μας γενιάς. Τώρα είναι η στιγμή να αλλάξουμε εντελώς ρότα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι ο μόνος πολιτικός, που αυτή την ώρα μπορεί να δώσει στην Ελλάδα την ώθηση που απαιτείται. Για να τα αλλάξουμε όλα. Είναι η τελευταία ευκαιρία, ώστε η χώρα να γυρίσει οριστικά σελίδα. Είμαι απόφοιτη της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας, του τμήματος λογιστικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, έχω μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην “Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & επιχειρήσεων”, μεταπτυχιακό στο Derby University με τίτλο «Hospitality and Tourist Management”, ενώ παράλληλα είμαι υποψήφια Διδάκτωρ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολούμαι μέσα από διάφορα πόστα, με την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού καθώς και τη δημιουργία βιώσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα έχω δραστηριοποιηθεί ενεργά στην προσέλκυση τουριστών μέσα από αθλητικά γεγονότα και δράσεις. Είμαι Διευθύντρια στον τομέα Αθλητισμού και ΑμΕΑ της UNESCO Πειραιώς και Νήσων ενώ από το 2011 είμαι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού και από το 2014 υπηρετώ το σύλλογο, από τη θέση της γενικής γραμματέως. Στο πλαίσιο της δουλειάς μου, συμμετέχω σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της δια βίου μάθησης. Έχοντας την εμπειρία από την επαφή μου με την πραγματική κοινωνία, αλλά και την τριβή με τα προβλήματα της καθημερινότητας, σε ξεχασμένες από την κεντρική εξουσία περιοχές όπως το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα, ο Κορυδαλλός, η Νίκαια, ο Ρέντης, το Πέραμα και η Σαλαμίνα, θεωρώ πώς είναι υποχρέωσή μου να συστρατευτώ στην προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος της ΝΔ για την ανάταξη της οικονομίας και για να ξαναγίνει η Ελλάδα μια κανονική χώρα. Διεκδικώ με την εμπιστοσύνη των πολιτών, να παλέψω πλάι στον Κυριάκο Μητσοτάκη για περισσότερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας για όλους.