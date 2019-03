Φιέστα ALL STAR στη Σύρο

Έντεκα χρόνια μετά το τελευταίο All Star Game που είχε γίνει στα Μελίσσια, η ΕΣΑΠ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το συνδικαλιστικό όργανο των βολεϊμπολιστών (ΠΑΣΑΠ) είναι έτοιμοι για την αναβίωση του θεσμού με σκοπό την προβολή του αθλήματος και την εναλλακτική παρουσίαση του μέσα και από την συχνότητα της ΕΡΤ που θα μεταδώσει τηλεοπτικά την διοργάνωση.Η γιορτή του ελληνικού ανδρικού βόλεϊ θα γίνει στη Σύρο το προσεχές Σάββατο 16 Μαρτίου στις 21.00 στο γυμναστήριο Δημήτριος Βικέλας όμως οι βολεϊκές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στο νησί από νωρίς της ίδιας ημέρας με αγώνες των μαθητών όλων τω σχολείων της Σύρου. Στο πλούσιο πρόγραμμα θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμοί για το κοινό αλλά και τους αθλητές. Θα μοιραστούν μπάλες και αναμνηστικά στα σχολεία αλλά και σε όσους θα βρεθούν στις εξέδρες.Στο All Star θα λάβει μέρος η εθνική ομάδα τσιρλίντιγκ με την ονομασία greek drops (ελληνικές σταγόνες) που είναι και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις διεθνείς διοργανώσεις.Ο Μάικ Φουντεδάκης θα επιμεληθεί τη ροή προγράμματος του αγώνα και την ψυχαγωγία των θεατών. Θα υπάρχουν μασκότ της διοργάνωσης και των χορηγών με ειδικό σόου.Επίσης θα υπάρξουν σύγχρονα ηχητικά και φωτιστικά εφέ που είναι προσαρμοσμένα για ανάλογες διοργανώσεις καθώς και πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου για την παρουσίαση των παικτών των ομάδων Ελλήνων και Ξένων.Σήμερα στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έγινε η επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης.«Οι Κυκλάδες πρωταγωνιστούν στο βόλεϊ και η Περιφέρεια συμπαραστέκεται»«Οι Κυκλάδες πρωτοστατούν στην ανάπτυξη και στην διάδοση του βόλεϊ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε όλα τα σπορ και φυσικά και στο βόλεϊ. Αποφασίσαμε να αναβιώσουμε τον θεσμό του All Star για να προσφέρουμε κάτι ξεχωριστό στο άθλημα που αγαπάμε. Το All Star θα είναι μία γιορτή του βόλεϊ και ο κόσμος που θα έρθει στογήπεδο θα ζήσει μία πραγματική αθλητική γιορτή. Πρόταση μας είναι να γίνονται μόνιμα στη Σύρο κάθε χρόνο τα All Star. Το βόλεϊ είναι ένα όμορφο άθλημα που χρειάζεται υποστήριξη και μεγαλύτερη προβολή», είπε μεταξύ άλλων μέσω Skype ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Λεονταρίτης έχοντας δίπλα του τους αθλητές του Α.Ο.Φοίνικα Σύρου Παναγιώτη Παπαδόπουλο και Θεόδωρο Βουλκίδη. «Το βόλεϊ αξίζει πραγματικά να είναι πολύ πιο ψηλά στη συνείδηση των φιλάθλων. Όλοι μαζί κάνουμε μία προσπάθεια και έχουμε κάνει βήματα μπροτά σε αυτό το κομμάτι. Η Σύρος είναι έτοιμη να προσφέρει υπερθέαμα απο βόλεϊ. Εκτός από τον αγώνα μεταξύ των Ελλήνων και των ξένων παικτών, έχουμε φροντίσει από νωρίς το απόγευμα στο γήπεδο να υπάρχουν παιχνίδια μεταξύ σχολείων της Σύρου. Θα γίνουν αγώνες μεταξύ γυμνασίων και λυκείων και θα υπάρχει και τελικός. Επίσης πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, εντός και εκτός γηπέδου. Συνεργαζόμαστε με μία εταιρεία που διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις και το το θέαμα που θα βγει θα είναι μοναδικό και θα αφήσει μόνο θετικές εντυπώσεις», πρόσθεσε ο Λεονταρίτης.«Ο ΠΑΣΑΠ φέρνει το βόλεϊ στο προσκήνιο»Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠ Παναγιώτης Πελεκούδας είπε: «Από κοινού με την ΕΣΑΠ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεργαστήκαμε για να παρουσιάσουμε κάτι ωραίο και ξεχωριστό για το άθλημα μας. Ο ΠΑΣΑΠ σχεδιάζει μια σειρά πρωτοβουλιών με σκοπό να έρθει το άθλημα μας στο προσκήνιο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λεονταρίτη και την Περιφέρεια καθώς και τον πρόεδρο της ΕΣΑΠ Παντελή Ταρνατόρο».Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ο Θεοδωρής Βουλκίδης είπαν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συμμετοχή μας στην διοργάνωση αλλά και για την πρωτοβουλία του ΠΑΣΑΠ στην συνδιοργάνωση. Θα είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα και θα μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί με τον κόσμο. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που είναι δίπλα στο βόλεϊ. Είναι όλα έτοιμα και περιμένουμε τον κόσμο να απολαύσουμε μαζί αυτή την γιορτή».Ο διαγώνιος του Ολυμπιακού Νίκος Ζουπάνι δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που θα λάβω μέρος στο All Star. Eλπίζω ο κόσμος να γεμίσει το γήπεδο και να ευχαριστηθούμε μία γιορτή για το άθλημα».«Γιορτή πριν την ανηφόρα του πρωταθλήματος»Στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος και ο διαγώνιος του Ολυμπιακού Νίκος Ζουπάνι. Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ είπε:«Ευχαριστώ πολύ όλους τους παρευρισκόμενους των ΜΜΕ και ιδιαίτερα την ΕΡΤ και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ που είναι κοντά μας σε μεγάλο βαθμό και στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Σας καλέσαμε για να σας παρουσιάσουμε την αναβίωση του θεσμού του All Star. Η διοργάνωση αυτή ξεκίνησε το 1993 και με διοργανώτρια την ΕΣΑΠ το 2006 μέχρι και το 2008. Μετά από 11 χρόνια είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε έναν νέο κύκλο στην εκδήλωση. Στο παρελθόν είχε μεγάλη επιτυχία, σε μεγάλα γήπεδα και με πολύ κόσμο. Επί της ουσίας είναι ένα θέαμα, σόου. Θέλουμε να αναδείξουμε τους αθλητές μας γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές».«Η Σύρος είναι το νησί του βόλεϊ»Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ συμπλήρωσε: «Οι κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή, που η επιλογή της δεν γινόταν να μην είναι η Σύρος, το νησί του βόλεϊ. Ο Φοίνικας Σύρου από την πρώτη χρονιά που ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία είναι μία ομάδα που πρωταγωνιστεί και όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Έχει ανθρώπους που είναι κοντά στο βόλεϊ και ένας από αυτούς είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης και προωθεί το άθλημα που αγάπη. Επίσης τον Γιώργο Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και όλη την αυτοδιοίκηση που θα μας φιλοξενήσουν στη Σύρο. Θα είναι ένα χαλαρωτικό διήμερο και πάνω απ'όλα για τους φιλάθλους που τους καλούμε να έρθουν»Για τη σημασία της διοργάνωσης: «Όλοι θα περάσουν ένα ευχάριστο διήμερο. Οι αθλητές θα χαλαρώσουν λίγο γιατί έρχεται ανηφόρα, καθώς είμαστε στη κορύφωση του πρωταθλήματος. Το φετινό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι από τα κορυφαία των τελευταίων ετών, με αγώνες ανταγωνιστικούς που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Ευχαριστώ τους παράγοντες των ομάδων παρά τις αντίξοες συνθήκες, προσπαθούμε όλοι μαζί να έχουμε ένα πρωτάθλημα με φερέγγυες ομάδες. Με την νέα διοίκηση του ΠΑΣΑΠ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είμαστε σε ευχάριστη συγκυρία γιατί το βόλεϊ είναι ενωμένο. Το βόλεϊ είναι ενιαίο, δεν είμαστε ξεχωριστό κομμάτι. Εδώ και αρκετό καιρό οι τρεις φορές συνεργάζονται άψογα και αυτό μόνο καλό είναι για το ελληνικό βόλεϊ».