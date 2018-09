Ξεκινά την Παρασκευή το τουρνουά του ΠΑΟΚ.

Η OK Vojvodina Seme, η CSM București και η Halkbank Ankara θα φιλοξενηθούν από τον Δικέφαλο, το τριήμερο 21-22-23 Σεπτεμβρίου 2018, στο PAOK Sports Arena.Οι δυνατές φιλικές αναμετρήσεις που θα δοθούν στην Θεσσαλονίκη, αποτελούν μια καλή ευκαιρία για τον Σέρτζιου Στάνκου, ώστε να βγάλει τα συμπεράσματά του και να σχεδιάσει τη συνέχεια της προετοιμασίας, καθώς πλησιάζει τόσο η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας για τα προκριματικά του CEV Champions League όσο και οι εγχώριες υποχρεώσεις.18:00 Halkbank Ankara – CSM București20:00 PAOK – OK Vojvodina Seme18:00 PAOK – CSM București20:00 Halkbank Ankara – OK Vojvodina Seme17:00 OK Vojvodina Seme – CSM București19:00 PAOK – Halkbank Ankara*Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων της 3ης μέρας ενδέχεται να αλλάξουν10€ για όλους τους αγώνες του τουρνουά (6 αγώνες)5€ ημερήσιο (2 αγώνες/ήμερα)Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2018-19 η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ.Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζεται η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας, που περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη για την αγωνιστική περίοδο 2018-19. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2313036354 ή στο tickets@paokvolley.gr.