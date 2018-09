Σε τουρνουά στο Νόβι Σαντ ο ΠΑΟΚ.

Στην πόλη Νόβι Σαντ της Σερβίας θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ για την συμμετοχή του σε τουρνουά προετοιμασίας για την αγωνιστική περίοδο 2018-19.ΠΑΟΚ, Calcit Volleyall (OK Kamnik) και ACH Volley θα φιλοξενηθούν από την OK Vojvodina των Ντούσκο Νίκολιτς και Σλόμπονταν Μπόσκαν, στο Spens Sports Center του Νόβι Σαντ ,σε τουρνουά που γίνεται γίνεται στην μνήμη δύο πρώην παικτών της, του Žarko Petrović και του Radovan Dabić (ο οποίος αγωνίστηκε και στον ΠΑΟΚ), από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2018.Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Calcit Volleyall στις 14/9 (16:00), την OK Vojvodina στις 15/9 (16:00) και την ACH Volley στις 16/9 (10:00).16:00 PAOK-Calcit Volleyall18:30 Vojvodina NS seme-ACH Volley16:00 Vojvodina NS seme-PAOK18:30 ACH Volley -Calcit Volleyall10:00 PAOK-ACH Volley12:30 Vojvodina NS seme-Calcit Volleyall