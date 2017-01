Το 6ο League Cup «Νίκος Σαμαράς» στα κανάλια Novasports!

Δείτε live το διήμερο Τρίτη 24/1 και Τετάρτη 25/1 τους ημιτελικούς, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - Ηρακλής και το Σάββατο 28/1 το μεγάλο τελικό – Η εκπομπή «Στο Φιλέ» θα προβληθεί την Πέμπτη 26/1.Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, το διήμερο Τρίτη 24 Ιανουαρίου και Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση από το Novasports4HD, τους ημιτελικούς αγώνες Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Ηρακλής για το 6ο League Cup «Νίκος Σαμαράς» στο βόλεϊ Ανδρών. Οι νικητές από τους δύο ημιτελικούς θα κοντραριστούν στο μεγάλο τελικό που. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν και από την υπηρεσία NovaGO και από το Web TV του Novasports.gr (www.novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova).Η δημοσιογραφική ομάδα βόλεϊ των καναλιών Novasports, από την Τρίτη 24 Ιανουαρίου μέχρι και το Σάββατο 28 Ιανουαρίου, θα καλύψει τα πάντα γύρω από το 6o League Cup με pre και post game εκπομπές, με αναλύσεις από το Βασίλη Κουρνέτα και καλεσμένους τους προπονητές, Γιάννη Λάιο, Χρήστο Πάτρα και Κώστα Αρσενιάδη. Παράλληλα, η εκπομπή «Στο Φιλέ» με τον Παντελή Λώλη θα προβληθεί εκτάκτως την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου στις 19:00 στο Novasports1HD με ανάλυση από το Βασίλη Κουρνέτα για το ζευγάρι του τελικού και ζωντανές συνδέσεις από τις εγκαταστάσεις των δύο φιναλίστ με όλα τα τελευταία νέα.Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα του 6ου League Cup στα κανάλια NovasportsΤρίτη 24 Ιανουαρίου18:30 Block In με τον Παντελή Λώλη και καλεσμένο τον προπονητή του Κυζικού, Γιάννη Λάιο19:00 Α’ ημιτελικός Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη, σχόλιο του Γιάννη Λάιου και ρεπορτάζ των Τάσου Μπαϊρακτάρη και Ηλία Παπαϊωάννου21:00 Block Out με τον Παντελή ΛώληΤετάρτη 25 Ιανουαρίου18:30 Block In με τον Παντελή Λώλη και καλεσμένο τον προπονητή του Περσέα, Χρήστο Πάτρα19:00 Β’ ημιτελικός ΠΑΟΚ – Ηρακλής σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη, σχόλιο του Χρήστου Πάτρα και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Θωμά Μίχου21:00 Block Out με τον Παντελή ΛώληΠέμπτη 26 Ιανουαρίου19:00 Στο Φιλέ, Novasports1HD και από το Web TV του Novasports.gr (www.novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) με τον Παντελή Λώλη, ανάλυση από το Βασίλη Κουρνέτα για το ζευγάρι του τελικού και ζωντανές συνδέσεις τις εγκαταστάσεις των δύο φιναλίστ για τα τελευταία νέαΣάββατο 28 Ιανουαρίου19:00 Block In με τον Παντελή Λώλη και καλεσμένο τον προπονητή της Κηφισιάς, Κώστα Αρσενιάδη19:30 Τελικός σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη, σχόλιο του Κώστα Αρσενιάδη και ρεπορτάζ των Τάσου Μπαϊρακτάρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα22:00 Block Out με τον Παντελή ΛώληΔείτε στιγμιότυπα αγώνων και δηλώσεις πρωταγωνιστών από τους αγώνες Volley League Cup στο www.novasports.gr/WebTVΚάνετε Follow τα Social Media των καναλιών Novasports (www.novasports.gr/Facebook, www.novasports.gr/Twitter) για LIVE κάλυψη των αγώνων Volley LeagueNovasports. Όλα για την ομάδα σου!