Το πρώτο "King of the Court"

Για πρώτη φορά έλαβε χώρα το τουρνουά beach volley "King of the Court" στο Οιτυλο της Μάνης.Το event διοργανώθηκε στην κεντρική πλατεία του χωριού, σε τεχνητό γήπεδο που εντυπωσίασε αθλητές και κοινό.Ο Συνδεσμος των εν Αθήναις Οιτυλιωτών σε συνεργασία με το Ibeach Club, το Δήμο Ανατολικής Μανης και την Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης έφεραν για πρώτη φορά διοργάνωση beach volley στην περιοχή και η απήχηση του κόσμου έδειξε πως έλειπε κάτι τέτοιο.Έλαβαν συμμετοχή αθλητές από όλο τον κόσμο με παρουσιάστρια την Ευαγγελία Τσιορλίδα και στα decks τον dj Karkas που πλημμύριζε με μουσική τον χώρο, ενώ υπήρξαν και πολλά παράλληλα events, όπως το Melissa Pasta Party στο οποίο υπήρξε και δωρεάν διάθεση προϊοντων.Στο αγωνιστικό μέρος μεγάλοι νικητές αναδείχθηκαν οι Σταύρος Ντάλας και Αλέξανδρος Γεωργούλας, οι οποίοι αντιμετώπισαν στον τελικό το ζευγάρι Ράιαν Τζέι και Μπέντζαμιν Κλέινσι.Στις γυναίκες νικήτριες αναδείχθηκαν οι Μαριάννα Μπι με ζευγάρι της την Νάντια Κρίσο, επικρατώντας των Χριστίνα Φαράντζου και Λητώ Δοκοπούλου.Πέρα από τα έπαθλα στους νικητές, απονεμήθηκαν και τα βραβεία MVP τα οποία κέρδισαν ο Στ. Ντάλας στους άνδρες και η Μ. Μπιτσοπούλου που ξεχώρισαν με την παρουσία τους σε όλο το τουρνουά.Το iBeach Volleyball Club απένειμε 2 ξεχωριστά βραβεία στο περιθώριο της διοργάνωσης.Πιο συγκεκριμένα απένειμε το "iBeach Sportsmanship Award" το οποίο πήγε στα χέρια του Ράιαν Τζέι για την προσφορά του στο σωματείο.Ενώ πέρα από τα συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση απενειμε τιμητικές πλακέτες στους διοργανωτές του King of the Court Εύα Μεταλλινού, Γιώργο Στρατηγαρέα και Χρήστο Σπανέα.Το συγκεκριμένο τουρνουά έκλεισε το φετινό καλεντάρι επίσημων διοργανώσεων, ενώ όπως ήταν λογικό δόθηκε ραντεβού για το επόμενο event.Το παρν στο King of the Court έδωσε ο Παγκόσμιος πρωταθλητής και Πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση Γιάννης Δρυμωνάκος και η γνωστή δασκάλα Yoga και personal trainer Αλεξάνδρα Ρίζου.