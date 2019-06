Βάσω Πετρίδου: «Το Beach Volley χρειάζεται έδρα στην Ελλάδα...»

Ένα μεγάλο στοίχημα που είχε βάλει η ίδια με τον εαυτό της έφερε εις πέρας η Βάσω Πετρίδου με τα χαμόγελα όλων να συνοδεύουν τη λήξη του IOS OPEN ONE* STAR στην παραλία Μυλοπότας της Ίου.Η ιδιοκτήτρια του ομίλου Luxurios, μεγάλου χορηγού της διεθνούς διοργάνωσης της FIVB, ήταν η ψυχή του τουρνουά και έκανε τα πάντα για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να μην λείψει σε κανέναν τίποτα, καθ'ολη την διάρκεια του τριημέρου.«Νιώθω τιμή που μας εμπιστεύτηκαν να διοργανώσουμε τουρνουά της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Η Ίος και η παραλία Μυλοπότας είναι μία έδρα φυσική για το μπιτς βόλεϊ. Νιώθω δικαιωμένη γιατί μας ανήκει ένα μέρος αυτού του σπουδαίου αθλήματος, γιατί μπιτς βόλεϊ σημαίνει καλοκαίρι, ήλιος και θάλασσα. Φυσικά υπάρχει και πολύ μεγάλη χαρά που η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο» ήταν ο απολογισμός της κ. Πετρίδου στο volleyball.gr και το πρόσωπό της φανέρωνε την ανακούφιση και την χαρά για την ικανοποίηση που έβλεπε από τους αθλητές μέχρι και τα ball boys που ήταν κάτω από τον καυτό ήλιο το τριήμερο.Σε ερώτηση για το αν η Ίος θα έχει συνέχεια η κ. Πετρίδου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο το Κυκλαδίτικο νησί να αποτελέσει σημειο αναφοράς για το άθλημα: «Πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Πρέπει να υπάρχει έδρα του αθλήματος στην Ελλάδα, όχι μόνο για διοργανώσεις αλλά και για προετοιμασίες, προπονήσεις. Δεν είναι μόνο τα τουρνουά, αλλά και πως ο κόσμος στο εξωτερικό βλέπει και αντιλαμβάνεται το άθλημα στη χώρα μας. Με την ομοσπονδία και όλους τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν και να το διοργανώσουν, προσωπικά θα είμαι δίπλα τους όσον αφορά την Ίο, αλλά και για το Know how σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας».Για το τι κρατάει από την διοργάνωση: «Το χαμόγελο όλων όσων βρέθηκαν στην Ίο και για το γεγονός ότι η παραλία Μυλοπότα γέμισε αθλητισμό. Η Ίος έχει νιάτα και το να γεμίζεις την παραλία με νέους αθλητές και αθλήτριες και πάνω απ'όλα να το διασκεδάζουν, είναι το πιο μεγάλο ζητούμενο. Επίσης θα κρατήσουμε και ένα μέρος των γηπέδων όλο το καλοκαίρι. Πρέπει να δούμε και τις διαδικασίες με τους νόμους και πως μπορούμε να τα κρατήσουμε. Δεν ενοχλεί κανέναν στο να μείνουν δύο γήπεδα και το πρώτο ληθαράκι μπήκε. Ελπίζω να δούμε πάρα πολλούς αγώνες μπιτς βόλεϊ στον Μυλοπότα όλο το καλοκαίρι».