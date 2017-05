Δεύτερος σταθμός για το Beach Summer Cup 2017, μια σειρά από τουρνουά με τη μορφή Κυπέλλου που διοργανώνονται από δύο Πρωταθλητές την Έφη Σφυρή και το Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Τα γήπεδα του ENSO BV CLUB στη Βάρκιζα φιλοξένησαν το δεύτερο σταθμό του Κυπέλλου, με πλήθος αθλητών να αγωνίζονται σε επτά διαφορετικά αγωνιστικά ταμπλώ.



Το Beach Summer Cup by Amstel Radler είναι μία καινοτόμος διοργάνωση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά φέτος και φιλοδοξεί να διοργανωθεί σε πολλές διαφορετικές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο αγωνιστικό ταμπλώ, ξεκίνησε το Σάββατο 27/5 στις 10:00 με ανδρικό και γυναικείο τουρνουά Silver και κορυφώθηκε το βράδυ της Κυριακής με το πιο αγαπημένο τουρνουά όλων των αθλητών, το MOLTEN KING/QUEEN OF THE BEACH.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα:



Στον τελικό της Silver κατηγορίας γυναικών, η Γεωργία Καθιώτου με την Ελενα Αθανασοπούλου (στον πρώτο τους τίτλο) νίκησαν με 2-0 (15-9, 15-13) την Πόπη Αντωνολουκά με την Μαίρη Παπά και κατέκτησαν το τουρνουά της κατηγορίας τους. Οι νικήτριες κέρδισαν δώρα από το ινστιτούτο ομορφιάς COCO Νail Ηouse Ψυχικού. Στον τελικό για την Silver κατηγορία ανδρών, o Τάσος Φραντζής με τον Θωμά Ευσταθίου νίκησαν με 2-1 σετ (12-15, 15-10, 11-7), τον Δημήτρη Γκανέτσο με τον Βασίλη Βασιλακόπουλο κατακτώντας το τουρνουά της κατηγορίας τους.



Στον τελικό για την Silver κατηγορία μεικτού ο Γιώργος Κινικλής με την Αμαρυλίς Βεντούρη νίκησαν με 2-1 σετ (11-15, 15-9, 11-8) την Ελλη Μαλιωτάκη και τον Βαγγέλη Χούμα. Οι νικητές εκτός από μετάλλια, διπλώματα και το συλλεκτικό μπλουζάκι της διοργάνωσης κέρδισαν και το συμπλήρωμα διατροφής Kinisis Progen! Στον τελικό της Golden κατηγορίας ανδρών ο Γιάννης Παπαδάκης με τον Ανδρέα Ξιντάρα (φορώντας το συλλεκτικό μπλουζάκι της διοργάνωσης) νίκησαν με 2-0 σετ (15-10, 15-11) τον Κωνσταντίνο Γκουρτζούλη με τον Γιώργο Δρακάκη και κατέκτησαν την πρώτη θέση.



Στον τελικό της Golden κατηγορίας γυναικών, η Νάντια Κατσιάνου με την Κέλλυ Μαρώση νίκησαν με 2-0 σετ (15-11, 15-11) την Λίζα Τριανταφυλλίδη με την Χριστίνα Φαράντζου κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο της κατηγορίας τους! Στον τελικό της Golden κατηγορίας μεικτού, που έγινε οριακά με το φως του ηλίου και με ψιλόβροχο, ο Κωνσταντίνος Δανιάς με την Αννα Κουμβάκη νίκησαν την Ισπανική ομάδα τον Χοσέ με την Εσμεράλντα και κατέκτησαν το τουρνουά!



Οι νικητές εκτός από μετάλλια, διπλώματα και το συλλεκτικό μπλουζάκι της διοργάνωσης κέρδισαν και δώρα από το κέντρο ομορφιάς COCO Νail Ηouse Ψυχικού. Τον τίτλο του MOLTEN King of the Βeach κέρδισε ο Δανιάς Κωνσταντίνος μετά από συναρπαστικούς αγώνες που κράτησαν μέχρι τη δύση του ηλίου! Ο νικητής εκτός από το νέο συλλεκτικό μετάλλιο κέρδισε και μία μπάλα MOLTEN BV 5000! MOLTEN Queen of the Beach στην Golden κατηγορία αναδείχθηκε η Μαριλένα Χούντα. Η νικήτρια εκτός από το νέο μετάλλιο της σειράς κέρδισε και μία μπάλα MOLTEN BV 5000!



Η Έφη Σφυρή και ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης δήλωσαν:



Μιχάλης:



«Το Beach Summer Cup by Amstel Radler, ξεκίνησε από μία ιδέα δύο Πρωταθλητών και εξελίσσεται σε θεσμό του αθλήματος. Πήγαμε σε Καλαμάτα και Βάρκιζα συνεχίζουμε με Σχοινιά, Πάτρα και Χανιά και φιλοδοξούμε στο μέλλον να φιλοξενηθούμε και αλλού έτσι ώστε η διοργάνωση να αγκαλιάσει αθλητές και αθλήτριες σε όλη την Ελλάδα»



Έφη:



«Άλλη μία διοργάνωση ξεκίνησε με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακούς αγώνες. H συνεργασία με τον Πρωταθλητή Μιχάλη Τριανταφυλλίδη και ο θεσμός του Beach Summer Cup by Amstel Radler αναμένεται να αποτελέσoυν πόλο έλξης για τους αθλητές του beach volley σε όλη την Ελλάδα. Δεδομένης της μεγάλης απήχησης στα δύο πρώτα τουρνουά, οργανωνόμαστε εντατικά για τη δημιουργία περισσοτέρων διοργανώσεων με ακόμη περισσότερες καινοτομίες και εκπλήξεις.»



Το BEACH SUMMER CUP BY AMSTEL RADLER υποστηρίχθηκε επίσης από την Μolten, τη Dole, το κατάστημα οπτικών “Αrte di Οttico”, την IRED, την COCO NAIL HOUSE, την KINISIS PROGEN και το VARI SPORTS CLUB.