Το MOLTEN King & Queen of the beach 2017 είναι ένα ακόμα καινοτόμο τουρνουά που διοργανώνεται από τον αθλητικό φορέα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ beach volley και το ENSO BEACH VOLLEY CLUB BY EFI SFYRI. Η συμμετοχή κάθε αθλητή/τριας είναι ΑΤΟΜΙΚΗ.





Τα τουρνουά MOLTEN King & Queen of the beach 2017 αποτελούν μία ιδανική αγωνιστική προπόνηση για τους αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν και θα γίνει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.





Στον πρώτο σταθμό που έγινε στην Καλαμάτα το Σάββατο 20 Μαϊου στις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του Kalamata beach volley ο Βασίλης Βασιλακόπουλος αναδείχθηκε MOLTEN King of the beach και η Λήδα Σαριδάκη MOLTEN Queen of the beach. Οι νικητές κέρδισαν μετάλλιο, δίπλωμα και την αγωνιστική μπάλλα MOLTEN 5000.





Επόμενος σταθμός του MOLTEN King & Queen of the beach η Βάρκιζα την Κυριακή 28 Μαϊου









Έκλεψε τις εντυπώσεις η 1η αγωνιστική του Beach Summer Cup 2017 στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ







To Beach Summer Cup είναι μία σειρά που αποτελείται από 6 τουλάχιστον τουρνουά Beach Volley, τα οποία διεξάγονται σε διάφορα σημεία με τη μορφή Κυπέλλου και φιλοδοξεί να φιλοξενηθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετέχουν έχουν κοινή βαθμολογία. Στις νικήτριες ομάδες ανδρών και γυναικών του SUPER Beach Summer Cup θα δοθούν wild cards για συμμετοχή τους στο 18th Nova Beach Volley Tournament.



"Η Nova είναι χορηγός επικοινωνίας του Beach Summer Cup"

Η 1η αγωνιστική του Beach Summer Cup έγινε το Σάββατο 20 Μαίου και την Κυριακή 21 Μαϊου στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, στις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του Η 1η αγωνιστική του Beach Summer Cup έγινε το Σάββατο 20 Μαίου και την Κυριακή 21 Μαϊου στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, στις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του Kalamata beach volley που ανήκουν στους πρωταθλητές Ελλάδας Μάνο Ξενάκη και Γιώργο Κουλιέρη.



Κύρια χαρακτηριστικά του τουρνουά:

· Η θετική ενέργεια και η μεγάλη διάθεση αθλητών/τριων, διοργανωτών και ιδιοκτητών του αθλητικού χώρου

· Η Καλαματιανή ομάδα των Κ. Κουτράκη και Γ. Βασιλόπουλου που αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη και κέρδισε το τουρνουά ανδρών



· Ο Γιάννης Σταμπέλος με την …αήττητη βερμούδα του



· Ο εξαιρετικός ημιτελικός μεικτού μεταξύ Π. Σπανού/Χ. Κάραλη απέναντι σε Γ. Κανελλόπουλος/Σ. Χούντα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο ται μπρέηκ με σκορ 12-10



· Διοργανωτές και το Kalamata beach volley ανανέωσαν το ραντεβού τους για μελλοντικές αθλητικές εκδηλώσεις







Τα αποτελέσματα των τελικών







ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ

Κωνσταντίνος Κουτράκης/Γιώργος Βασιλόπουλος – Δημήτρης Βασιλακόπουλος/Ευριπίδης Διαμαντής 2-0 σετ







ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ



Λίζα Τριανταφυλλίδη/Κέλλυ Μαρώση – Νάντια Ζαμπιάκη/Νατάσα Παπαδοπούλου 2-1 σετ







ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΕΙΚΤΟ



Γιάννης Σταμπέλος/Λήδα Σαριδάκη – Παναγιώτης Σπανός/Χριστίνα Κάραλη 2-0 σετ







Οι νικητές των τουρνουά κέρδισαν μετάλλια, δίπλωμα, tshirt, τ ο Kinisis Progen (ιδανικό συμπλήρωμα για όλους τους αθλητές), δ ωροεπιταγές από το bagie.gr, υ πηρεσίες ομορφιάς από το COCO nail house Ψυχικού.