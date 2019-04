Διεθνές τουρνουά Padel στη Βάρη

To International Padel Experience για 2η συνεχή χρονιά βρίσκεται εδώ! Πρόκειται για ένα παγκόσμιο τουρνουά Padel που θα διεξαχθεί από τις 11 έως και τις 14 Απριλίου 2019, στα γήπεδα του Padel at Forty Love Club στη Βάρη.Το International Padel Experience (IPE) διεξάγεται σε 4 ηπείρους, 20 χώρες και 30 πόλεις του κόσμου και συμμετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 3.000 αθλητές.Μετά την περσινή απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση, το Padel at Forty Love Club, το μεγαλύτερο Club Padel στην Ελλάδα, αναλαμβάνει αποκλειστικά για τη χώρα μας και τη δεύτερη διοργάνωση του IPE στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του, σε 4 υπερσύγχρονα γήπεδα Padel και υπόσχεται μια μοναδική αθλητική εμπειρία.Το Padel είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή αθλήματα στη Νότια Αμερική και την Ισπανία, ενώ γνωρίζει ραγδαία διάδοση και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε να περιγραφεί σαν «τένις με τοίχους», παίζεται σε ειδικά γήπεδα διαστάσεων 10Χ20 μέτρα, χωρίς γραμμές, περιφραγμένα με γυαλί και σύρμα, από 2 ομάδες των 2 ατόμων. Συνδυάζει στοιχεία από τένις, ρακέτα παραλίας και σκουός, δεν απαιτεί αυξημένη φυσική κατάσταση ή δεξιοτεχνία για να ξεκινήσει κάποιος και πρακτικά όποιος έχει κρατήσει ρακέτα έστω και μια φορά στη ζωή του μπορεί να μπει και να απολαύσει το παιχνίδι. Φυσικά, οι παραπάνω ικανότητες έχουν καλλιεργηθεί στο έπακρο για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο του επαγγελματία παίκτη.Ελάτε να ζήσουμε τη ξεχωριστή εμπειρία μιας κορυφαίας αθλητικής οργάνωσης μαζί με τους καλύτερους αθλητές του padel!