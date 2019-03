Show time στο All Star της Σύρου

Η ομάδα των All Star Ελλήνων νίκησε την ομάδα των All Star των Ξένων 2-1 (22-25, 25-21, 16-14). Ο αγώνας είχε πολλές απρόοπτες και ξεχωριστές στιγμές με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να αγωνίζεται πασαδόρος των Ελλήνων και ο Παβλίσεβιτς να κάνει το προτελευταίο σερβίς του αγώνα.Πολυτιμότερος αθλητής της διοργάνωσης αναδείχτηκε ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος του Παναθηναϊκού. Η ψηφοφορία έγινε αποκλειστικά από τους αθλητές των δύο ομάδων. Ο «μικρός» του Παναθηναϊκού πανηγύρισε την διάκριση του μαζί με όλους τους συμπαίκτες του.Πριν τον κυρίως αγώνα All Star Ελλήνων και Ξένων προηγήθηκαν αγώνες βόλεϊ μεταξύ ομάδων που αποτελούνται από μαθητές, από παιδιά των ακαδημιών του Φοίνικα αλλά και αθλητών της ανδρικής ομάδας της Σύρου που δεν αγωνίστηκαν στο All Star.Μεγάλη μάχη με την συμμετοχή και του κοινού που απόλαυσε τον διαγωνισμό, είχαμε στο ταχύτερο σερβίς. Τη μεγάλη έκπληξη έκανε ο Θεόδωρος Βουλκίδης του Φοίνικα Σύρου που δικαίωσε τις προσδοκίες των συριανών καθώς το σερβίς του έπιασε 115,4 χιλιόμετρα και πήρε τον τίτλο εν μέσω αποθέωσης.Ετσι ανήμερα της ονομαστικής του εορτής ο Βουλκίδης κατέκτησε τον τίτλου του All Star Striker. Την απονομή έκανε ο Βασίλης Ράπτης. Ο Βουλκίδης ήταν καλύτερος για 1,9 χιλιόμετρα από το σερβίς του Νιλς Κλαπβάικ που μετρήθηκε στα 113,5 χιλιόμετρα και πήρε την δεύτερη θέση. Καλές επιδόσεις είχαν ακόμα ο Μαγκαλάες Γκλαντστόουν (113,5χλμ), Ραφαήλ Κουμεντάκης (110,6χλμ), ο Σμιτ (108χλμ) και ο Εβάντρο (107χλμ).Οι πόντοι των Ελλήνων All Stars προήλθαν από 2 άσσους, 34 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και των Ξένων All Stars προήλθαν από 4 άσσους, 34 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.Χαραλαμπίδης 3 (3/4 επ.), Ζουπάνι 12 (12/19 επ.), Φιλίποφ 1 (1/1 επ.), Βουλκίδης 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Ράπτης 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ. - 40% άριστες), Κουμεντάκης 7 (4/8 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Ζήσης (λ, 75% υπ. - 50% άριστες), Μαρούλης 1 (1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 2 (2/3 επ., 75% υπ. - 50% άριστες), Πελεκούδας 2 (1/7 επ., 1 μπλοκ), Τουρνάκης 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Παπαδόπουλος 2 (2/3 επ., 83% υπ. - 67% άριστες).Όκολιτς 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Γκλάντστοουν 7 (4/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σμιτ 1 (1/2 επ.), Φέργκιουσον 1 (1/3 επ.), Τερβαπόρτι 2 (2/2 επ.), Εβάντρο 6 (6/8 επ., 67% υπ. - 67% άριστες) / Βελούδης (λ, 69% υπ. - 62% άριστες), Γιάκομπσεν 1 (1 μπλοκ), Κλάπβαϊκ 7 (5/12 επ., 2 άσσοι), Λόπαρ 5 (3/5 επ., 2 μπλοκ), Ραούβερντινκ 6 (6/13 επ., 75% υπ. - 38% άριστες), Μπενγκολέα 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. - 38% άριστες).