Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Χάλκμπανκ ολοκληρώθηκε το 1ο Διεθνές τουρνουά βόλεϊ Θεσσαλονίκη

Ο Δικέφαλος έκανε την δεύτερή του νίκη στο τουρνουά, απέναντι στην τούρκικη ομάδα, και κατέλαβε την δεύτερη θέση στη διοργάνωση.Η ομάδα Σέρτζιου Στάνκου ξεκίνησε δυνατά, έχοντας τον Τζούριτς κυρίαρχο σε επίθεση και μπλοκ, και παίρνοντας μια διαφορά 4 πόντων (7-3). Παρά το γεγονός ότι η τουρκική ομάδα αντέδρασε και μείωσε στους δυο πόντους, οι ασπρόμαυροι ήταν αυτοί που αυξάνοντας τη διαφορά εκ νέου (22-10) κατάφεραν να κερδίσουν το σετ με 25-13.Στο δεύτερο σετ οι ομάδες βάδισαν μαζί μέχρι το 6-6, όταν οι φιλοξενούμενοι πήραν ένα προβάδισμα 4 πόντων (6-10). Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και με πόντους από τους Τακουρίδη, Γκόρτσανιουκ και Μάρκεζ, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 11-11. Από εκεί και πέρα το σκορ ήταν ισόπαλο μέχρι το 21-21, όταν ο Δικέφαλος έφτασε στο 25-21 και έκανε το 2-0.Στο τρίτο σετ, οι Κυπελλούχοι Ελλάδος βρέθηκαν πίσω στο σκορ μέχρι το 11-12, όμως αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να περάσουν μπροστά με 14-13. Σε εκείνο σημείο ο προπονητής των ασπρόμαυρων πέρασε στο παιχνίδι τον Τάσο Γάτση, αντικαθιστώντας τον Μαρκέζ που αντιμετώπισε πρόβλημα στον αστράγαλο και κάθισε στον πάγκο. Οι φιλοξενούμενοι με 23-25 έκαναν το 2-1.Στο τέταρτο σετ, οι παίκτες του Σέρτζιου Στάνκου προηγήθηκαν με 3-0, ωστόσο η Χάλκμπανκ κατάφερε να ισοφαρίσει και να περάσει μπροστά με 5-8. Οι φιλοξενούμενοι ήταν σταθερά μπροστά σε όλο το σετ και κατάφεραν να οδηγήσουν το παιχνίδι στο τάι μπρέικ, κερδίζοντας με 21-25.Στο τάι-μπρέικ, με μονόλογο του Γκόρτσανιουκ στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το σετ με 15-11.Την αναμέτρηση παρακολούθησε ο πρώην πρόεδρος του τμήματος κ. Μάκης Ρίζος, ο Γιάννης Παντακίδης καθώς και ο βουλευτής και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του δήμου Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος έκανε την απονομή του κυπέλλου στην νικήτρια ομάδα της OK Vojvodina Seme.Για την ιστορία την πρώτη θέση κατέλαβε η OK Vojvodina Seme από την Σερβία, στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο ΠΑΟΚ, τρίτη η Halkbank Ankara και στη τέταρτη θέση η CSM București.Τα σετ: 3-2 (25-13, 25-21, 23-25, 21-25, 15-11)Διακύμανση1ο σετ: 8-4, 16-9, 21-12, 25-132ο σετ: 6-8, 16-15, 21-20, 25-213ο σετ: 6-8, 15-16, 21-20, 23-254ο σετ: 5-8, 13-16, 19-21, 21-255ο σετ: 4-5, 10-6, 12-8, 15-11Τα στατιστικά του αγώναΠΑΟΚ (Σέρτζιου Στάνκου): Μαρκέζ 10π., Φιλίποβ 3, Γκόρτσανιουκ 22, Τζούριτς 25, Τακουρίδης 8, Σαφράνοβιτς 8 / Κωνσταντινίδης (λ. – 50% υπ., 22% υπ. αρ.), Εφραιμίδης Ν. 6 (λ. – 48%υπ., 13% υπ.), Γάτσης 3, Μπούτος.ΧΑΛΚΜΠΑΝΚ (Αλμέρτο Τζιουλιάνι): Απο 5π., Βέφα 3, Μπουρού 12, Χάκι 3, Σάμεντ 8, Εφε 20 / Χασάν (λ. -53% υπ.), Νίνγια (λ), Ριφάτ 5, Κεσκέ 4, Μπερκούλ.Η τελική κατάταξη1. OK Vojvodina Seme (2 νίκες-1 ήττες)2. PAOK (2 νίκες-1 ήττα)3. Halkbank Ankara (1 νίκη-2 ήττες)3. CSM București (1 νίκες-2 ήττες)