«Γαλανόλευκη» αύρα στο κολεγιακό βόλεϊ των ΗΠΑ

Οι αθλήτριες που αγωνίζονται στις ΗΠΑ



Τα τελευταία 8 χρόνια, η εταιρεία NOMOS έχει βοηθήσει πολλά ταλέντα διαφόρων αθλημάτων για τη μετάβασή τους στην Αμερική, ώστε να συνδυάσουν σπουδές στα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου και υψηλό πρωταθλητισμό.Ειδικότερα μεγάλη έμφαση στην υποδομή, προετοιμασία, και μετάβαση ταλαντούχων και εργατικών φοιτητριών-αθλητριών έχει αναπτυχθεί στο χώρο του γυναικείου βόλεϊ.Αυτή την στιγμή αγωνίζονται στα πανεπιστημιακά πρωταθλήματα βόλεϊ των ΗΠΑ - ΝCΑA και NAIA - δεκαεπτά ελληνίδες αθλήτριες, οι περισσότερες εκ των οποίων συμμετείχαν στα προγράμματα της NOMOS με τελευταίο το European Volleyball Exposure (EVE) που διεξήχθη τον Ιανουάριο στην Αθήνα. (Δείτε τι έχουν δηλώσει μερικές από αυτές για την NOMOS - https://nomosllc.com/about-nomos/testimonials)Σε αυτό το καινοτόμο camp μερικοί από τους κορυφαίους προπονητές των πανεπιστημίων των ΗΠΑ είδαν από κοντά τα καλύτερα ταλέντα του ελληνικού (και όχι μόνο) βόλεϊ και έκαναν τις επιλογές τους με τα Πανεπιστήμια να προσφέρουν πλήρεις υποτροφίες, πολλές εκ των οποίων υπερβαίνουν σε αξία τα $60,000/έτος, ενώ η συνολική αξία των υποτροφιών που φοιτητές-αθλητές έχουν λάβει με τη βοήθεια και υποστήριξη της NOMOS ανέρχεται σε $10,299,823.Σκοπός της εταιρείας (www.nomosllc.com) η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στο αθλητικό δίκαιο, το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον κολλεγιακό αθλητισμό, την στρατηγική διαχείριση και την ακαδημαϊκή έρευνα, είναι τα επόμενα χρόνια να «χτίσει γέφυρες» ανάμεσα στα μεγαλύτερα αθλητικά ταλέντα της Ευρώπης και τα κορυφαία κολλέγια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ.Το γραφείο Τύπου της NOMOS θα βρίσκεται δίπλα στις προσπάθειες των Ελληνίδων αθλητριών στα πρωταθλήματα της Αμερικής, καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν, προβάλλοντας τις σημαντικές στιγμές τους.Θα μεταφέρει στους Έλληνες φιλάθλους νέα, φωτογραφίες, βίντεο και συνεντεύξεις από όλα τα Ελληνόπουλα που διαφημίζουν το ελληνικό βόλεϊ και γενικά την χώρα μας στην Αμερική.Ημερομηνία Γέννησης: 31/1/2000Θέση: ΠασαδόροςΎψος: 1,82 μ.Πανεπιστήμιο: Syracuse UniversityΠροηγούμενες ομάδες: Γαλάτσι, Ένωση Βύρωνα, Φοίβος Μελισσίων, Μαρκόπουλο, ΖΑΟΝΗμερομηνία Γέννησης: 26/10/2000Θέση: ΚεντρικήΎψος: 1,82 μ.Πανεπιστήμιο: New Jersey Institute of Technology (NJIT)Προηγούμενες ομάδες: Απολλώνιος Κερατσινίου, ΔραπετσώναΗμερομηνία Γέννησης: 5/7/1999Θέση: ΚεντρικήΎψος: 1,91 μ.Πανεπιστήμιο: North Carolina - Chapel HillΠροηγούμενες ομάδες: ΑΟ Αγίου Στεφάνου, ΑΕΚ, Θέτιδα ΒούλαςΗμερομηνία Γέννησης: 13 Ιουλίου 2000Θέση: ΑκραίαΎψος: 1,82 μ.Πανεπιστήμιο: University of CincinnatiΠροηγούμενες ομάδες: Άρτεμις Κορυδαλλού, Ηρακλής ΚηφισιάςΗμερομηνία Γέννησης: 14 Ιουνίου 1999Θέση: Ακραία/ΔιαγώνιοςΎψος: 1,82 μ.Πανεπιστήμιο: University of CincinnatiΠροηγούμενες ομάδες: Νίκη Βόλου, ΓΣ Αλμυρού, Αργώ Βόλου, Άρης Θ.Ημερομηνία Γέννησης: 26/2/2000Θέση: ΑκραίαΎψος: 1,79 μ.Πανεπιστήμιο: St. John's UniversityΠροηγούμενες ομάδες: Καμπανιακός, Μακεδόνες Αξιού, Μαρκόπουλο, Άρης Θ.Ημερομηνία Γέννησης: 28/11/2000Θέση: ΚεντρικήΎψος: 1,87 μ.Πανεπιστήμιο: St. John's UniversityΠροηγούμενες ομάδες: Άρης Θ.Ημερομηνία Γέννησης: 31/1/2000Θέση: ΔιαγώνιαΎψος: 1,80 μ.Πανεπιστήμιο: Virginia Commonwealth UniversityΠροηγούμενες ομάδες: Ηρακλής Κηφισιάς, ΜαρκόπουλοΗμερομηνία Γέννησης: 24/1/2000Θέση: ΚεντρικήΎψος: 1,88 μ.Πανεπιστήμιο: LA TechΠροηγούμενες ομάδες: Αίας Ευόσμου, ΔΑΣΩΗμερομηνία Γέννησης: 27/6/1998Θέση: ΔιαγώνιαΎψος: 1,91 μ.Πανεπιστήμιο: Washington State UniversityΠροηγούμενες ομάδες: Αργώ Βόλου, Ηρακλής Κηφισιάς, Παναθηναϊκός, ΑιγάλεωΗμερομηνία Γέννησης: 25/1/2000Θέση: ΑκραίαΎψος: 1,78 μ.Πανεπιστήμιο: Towson UniversityΠροηγούμενες ομάδες: Απόλλων Αγίου Δημητρίου, ΠανιώνιοςΗμερομηνία Γέννησης: 4/4/2000Θέση: ΑκραίαΎψος: 1,81 μ.Πανεπιστήμιο: Lyon College (NAIA)Προηγούμενες ομάδες: ΜαρκόπουλοΗμερομηνία Γέννησης: 2/5/1998Θέση: ΑκραίαΎψος: 1,84 μ.Πανεπιστήμιο: Temple UniversityΠροηγούμενες ομάδες: Ελπίδα ΑμπελοκήπωνΗμερομηνία Γέννησης: 30/6/1998Θέση: ΑκραίαΎψος: 1,76 μ.Πανεπιστήμιο: University of Illinois ChicagoΠροηγούμενες ομάδες: Δημόκριτος, Ελπίδα ΑμπελοκήπωνΗμερομηνία Γέννησης: 27/3/2000Θέση: ΑκραίαΎψος: 1,82 μ.Πανεπιστήμιο: Oklahoma UniversityΠροηγούμενες ομάδες: Ίρις, Ολυμπιακός, ΒριλήσσιαΗμερομηνία Γέννησης: 2/8/1998Θέση: ΔιαγώνιαΎψος: 1,87 μ.Πανεπιστήμιο: Univercity of PittsburghΠροηγούμενες ομάδες: Φοίβος Μελισσίων, Πανιώνιος, ΑΕΚΗμερομηνία Γέννησης: 20/6/1998Θέση: ΠασαδόροςΎψος: 1,73 μ.Πανεπιστήμιο: West Virginia UniversityΠροηγούμενες ομάδες: Αμαζόνες, Μαρκόπουλο, ΑΕΚ*Η Αλεξάνδρα Ψωμά (18/9/1997, 1,80 μ., ακραία) βρίσκεται φέτος στο τεχνικό τιμ του San Diego University