Παρουσία Καζάζη η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στην «TRIANTAFYLLIDIS BEACH ARENΑ»

Την πρώτη πίτα στις νεότευκτες εγκαταστάσεις στην «TRIANTAFYLLIDIS BEACH ARENA» έκοψε ο ιδιοκτήτης της Μιχάλης Τριανταφυλλίδης παρουσία του Θρύλου του Ελληνικού Βόλει και Μπητς Βόλει Στέλιου Καζάζη.



Ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ, τιμήθηκε για την προσφορά του στο άθλημα ενώ είχε την ευκαιρία να μιλήσει στους παρευρισκόμενους για τις αξίες του αθλητισμού ενώ μνημόνευσε ωραίες αθλητικές στιγμές του παρελθόντος.



Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο παλαίμαχος αθλητής της Εθνικής ομάδας και του Ολυμπιακού Γιάννης Φάκας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού του τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αν υπήρχαν αυτές οι σύγχρονες εγκαταστάσεις νωρίτερα θα είχαμε ήδη Ολυμπιονίκες στο Μπιτς Βόλει».



Η εκδήλωσε έγινε κατά τη διάρκεια του «Bagie Beach Arena tour» και οι χορηγοί του τουρνουά Νώντας και Ευτύχης Κόκκαλης δώρισαν στο Στέλιο Καζάζη και Μιχάλη Τριανταφυλλίδη τη συλλεκτική αγωνιστική φανέλλα με τυπωμένα τα ονόματα τους. Στους τέσσερις τυχερούς που κέρδισαν το φλουρί της Πρωτοχρονιάτικης πίτας δόθηκε δώρο από μία επαγγελματική μπάλα του Μπιτς Βόλει. Επίσης βραβεύθηκε ο Πέτρος Φούτσης ως Best of the BEACH ARENA για τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018.