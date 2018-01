Στην FIVB στέλνει το League Cup ο Φοίνικας

«Προφανής και εξόφθαλμη περίπτωση απαγορευμένης πολιτικής παρέμβασης στο αθλητικό αυτοδιοίκητο» χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή του ο Φοίνικας Σύρου τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη να ζητά μέσω επιστολής σε Ε.Σ.Α.Π και Ε.Ο.Π.Ε, να ληφθεί απόφαση για την πρόκριση του Ηρακλή Χαλκίδας στο Final Four του League Cup! Οι Συριανοί τέσσερις μέρες πριν το κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας για την απόφαση αναφέρουν ότι στοχεύουν να ενημερώσουν την Παγκόσμια ομοσπονδία για τα τεκταινόμενα ενώ αποκαλύπτουν έγγραφο που εστάλη προς την ΕΣΑΠ από την δικηγόρο του Ηρακλή Χαλκίδας, με το οποίο ζητείται να του σταλεί ανυπόγραφη η απόφαση της 6ης Δεκεμβρίου. Αναλυτικά η μακροσκελής ανακοίνωση έχει ως εξής:«Αγαπητοί ΦίλαθλοιΒρισκόμαστε όλο τον τελευταίο καιρό μπροστά σε ένα θέατρο του παραλόγου, όπου μια ομάδα με 1 νίκη σε σύνολο 2 αγώνων (Ηρακλής Χαλκίδας) διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four του League Cup απέναντι σε μια ομάδα με 2 νίκες σε σύνολο 2 αγώνων (Φοίνικας Σύρου) και δεν έχει την ευθιξία και το θάρρος να ενημερώσει την κοινή γνώμη ότι το άρθρο 8 των Κανονισμών Διοργανώσεων Πετοσφαίρισης (Event Regulations Volleyball) της F.I.V.B., στους οποίους ρητά και αδιάστικτα παραπέμπει η προκήρυξη του League Cup, θέτει (προφανώς και αυτονοήτως!) ως 1ο κριτήριο πρόκρισης από όμιλο ομάδων πετοσφαίρισης το συνολικό αριθμό των νικών εντός του ομίλου!Είδαμε τον Ηρακλή Χαλκίδας να πανηγυρίζει δημόσια για την απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ. που έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση διά περιφοράς ήταν ανυπόγραφη και άρα ανυπόστατη, αλλά δεν τον είδαμε να ενημερώνει την κοινή γνώμη ότι αυτός ο ίδιος ζήτησε εσπευσμένα και βεβιασμένα από την Ε.Σ.Α.Π., με e-mail που απέστειλε στις 6.12.2017 και ώρα 9.59 π.μ., να του σταλεί η συγκεκριμένη απόφαση με τη συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή ανυπόγραφη!Ειλικρινά απορούμε πώς μπορεί να πανηγυρίζει ο Ηρακλής Χαλκίδας από τη στιγμή που το ελάττωμα της προσβαλλόμενης απόφασης, δηλαδή η μη υπογραφή της μολονότι επρόκειτο για πρακτικό διά περιφοράς, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι ο ίδιος ζήτησε να του σταλεί ανυπόγραφη!Μάλιστα, παρακολουθούμε με αμείωτο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες τις περαιτέρω ενέργειες του Ηρακλή Χαλκίδας, ο οποίος μολονότι αρχικά πανηγύριζε, επιχειρώντας να διαστρεβλώσει ενώπιον της κοινής γνώμης την απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ., πλέον όσο πλησιάζει η επίμαχη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π., ελλείψει βάσιμων επιχειρημάτων του και καταλαβαίνοντας ότι η κοινή γνώμη αρχίζει να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και ως προς την απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και ως προς τα κριτήρια της πρόκρισης, βρίσκεται σε καθεστώς πανικού και αδυνατεί ακόμα και να κρύψει ότι μετέρχεται αθέμιτα, απαράδεκτα, παράνομα και καταδικαστέα μέσα για την επίτευξη της μη νόμιμης πρόκρισής του.Διαβάσαμε μόλις χθες στα Μέσα ότι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης έστειλε προσωπική δισέλιδη επιστολή στην Ε.Σ.Α.Π και την Ε.Ο.Π.Ε με την οποία ζήτησε ανερυθρίαστα να ληφθεί απόφαση για την πρόκριση του Ηρακλή Χαλκίδας στο Final Four του League Cup! Αν αυτό δεν είναι η πιο προφανής και εξόφθαλμη περίπτωση απαγορευμένης πολιτικής παρέμβασης στο αθλητικό αυτοδιοίκητο, τότε τι είναι; Ο Ηρακλής Χαλκίδας και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας θα ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για αυτή την απαράδεκτη ενέργεια, με την οποία εκθέτουν το ελληνικό βόλει παγκοσμίως, ή θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να ενημερώσουμε σχετικά την F.I.V.B.;Με όλες αυτές τις ενέργειές τους ο Ηρακλής Χαλκίδας και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης επιδιώκουν τη μέσω πολιτικής παρέμβασης, πρωτοφανή στα παγκόσμια χρονικά, παραβίαση των Διεθνών Κανονισμών Πετοσφαίρισης της F.I.V.B., που θέτουν ως 1ο κριτήριο πρόκρισης από όμιλο ομάδων πετοσφαίρισης το συνολικό αριθμό των νικών εντός του ομίλου, και με τις ενέργειές τους αυτές πιέζουν την Ε.Σ.Α.Π. να βρεθεί μέσω της αξιούμενης από αυτούς παραβίασης των διεθνών κανονισμών έκθετη απέναντι στην F.I.V.B. και συνακόλουθα την Ε.Ο.Π.Ε να αντιμετωπίζει (προφανώς απευκταίο, αλλά δυστυχώς ορατό) κίνδυνο αποβολής της από αυτήν (βλ. άρθρο 1.5.1 των Γενικών Κανονισμών της F.I.V.B.), με ό,τι θα μπορούσε αυτό να συνεπάγεται για το ελληνικό βόλει και τις ελληνικές ομάδες.Ειλικρινά απορούμε πόσο ακόμα νομίζει ο Ηρακλής Χαλκίδας ότι μπορούμε να κάνουμε υπομονή σε αυτήν την κατάσταση που έχει δημιουργήσει και φροντίζει να συντηρεί».