Ορφανός: "Σκαλοπάτι η Εθνική στην καριέρα μου"

Με συνοδηγό του Γιώργου Ρούση, τον δοκιμασμένο και επιτυχημένο τον τελευταίο χρόνο στον πάγκο του Ηρακλή, Γιάννη Ορφανό, θα πορευτεί στο προσεχές μέλλον η Εθνική Γυναικών.θα βρίσκεται στο team των ομοσπονδιακών τεχνικών με τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη του Ρούση στις γυναίκες.«Δεν ήταν κάτι που το περίμενα, αλλά για τον κάθε προπονητή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή το να είσαι στην Εθνική ομάδα και έτσι αισθάνομαι κι εγώ κι αποτελεί σίγουρα ένα ακόμη σκαλοπάτι στην προπονητική μου καριέρα. Είναι μεγάλη ευθύνη η Εθνική αλλά παράλληλα σου δίνει και ένα αίσθημα ικανοποίησης γιατί σου δείχνουν εμπιστοσύνη και θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Γιώργο Ρούση όσο και τη διοίκηση της ΕΟΠΕ που με τίμησαν και θα προσφέρω ότι μπορώ για να καταφέρουμε ως σύνολο για να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά», σχολίασε ο 38χρονος τεχνικός ο οποίος την τελευταία διετία είναι στον πάγκο του Ηρακλή (Α1 Ανδρών) αλλά πριν τους κυανόλευκους είχε δουλέψει μόνο σε γυναικείες ομάδες. «Η προπονητική είναι η ίδια και η παρουσία στη βόλεϊ λιγκ μου έχει δώσει αρκετές καινούργιες εμπειρίες», τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Φυσικά όλο αυτό το διάστημα παρόλο που ήμουν σε ανδρική ομάδα, παρακολουθούσα το γυναικείο πρωτάθλημα, αλλά και την εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν κορίτσια που μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο, αλλά περισσότερα θα μπορέσουμε να πούμε αργότερα» Κι η παρουσία του στην Εθνική στο πλευρό του Γιώργου Ρούση είναι κι ένα ταξίδι στο χρόνο καθώς οι δύο τους είχαν ξεκινήσει μαζί το βόλεϊ στο ΑΟ Μαρκοπούλου. «Με τον Γιώργο μας συνδέουν πολλά, αφού ξεκινήσαμε μαζί το βόλεϊ στον ΑΟΜ και γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά. Εκτιμώ τη δουλειά του και θεωρώ ότι η συνεργασία μας θα είναι πολύ καλή».Το who is who του Γιάννη ΟρφανούΞεκίνησε το βόλεϊ στον ΑΟ Μαρκόπουλο ως ακραίος, ωστόσο σε νεαρή ηλικία στράφηκε στην προπονητική… Πρώτος του σταθμός ο ΓΣ Κερατέας όπου είχε την ευθύνη των τμημάτων υποδομής και του Β’ προπονητή στη γυναικεία ομάδα από το 2007 μέχρι το 2011.Το καλοκαίρι του 2011 ήταν β’ προπονητής στην ομάδα της ΑΕΚ από την οποία αποχώρησε στα μέσα της επόμενης σεζόν για να αναλάβει τον ΔΑΣ Ωραιοκάστρου (Α1 Γυναικών).Την περίοδο 2013-2014 ήταν προπονητής στον ΑΟ Μαρκοπούλου (Α1 Γυναικών) και στα μισά της σεζόν 2014-2015 ήταν στον Ηρακλή (Α1 Γυναικών), ενώ από το καλοκαίρι του 2015 είναι στην ανδρική ομάδα του Ηρακλή (Α1).