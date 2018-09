Εντυπωσιάζει η Πατέλη

Στην 10η θέση με τις περισσότερες ασιστ στο κολεγιακό πρωτάθλημα βόλεϊ (NAIA) των ΗΠΑ και για 4η συνεχόμενη εβδομάδα καλύτερη πασαδόρος της περιφέρειας.Πολύ καλή παρουσία είχαν σε γενικές γραμμές οι περισσότερες αθλήτριες που αγωνίστηκαν αυτή την εβδομάδα στα κολεγιακά πρωταθλήματα της Αμερικής το NCAA και το NAIA.Μία από τις αθλήτριες που ξεχωρίζει είναι η Κωνσταντίνα Πατέλη του West Virginia Tech University, αφού κατέχει την 10η θέση στις πάσες- ασιστ σε όλη την κατηγορία με 663 σε 68 σετ και μ.ο. 9,8!Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες (από τις 4 Σεπτεμβρίου) κερδίζει τον τίτλο της κορυφαίας πασαδόρου στην River States Conference. Μάλιστα την τελευταία φορά με 88 ασιστ σε τρία παιχνίδια, επίδοση που ξεπέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο, έχοντας 106 ασιστ σε τρία παιχνίδια, οι 43 εκ των οποίων σε ένα ματς που αποτελούν ατομικό ρεκόρ!Εξαιρετική για μία ακόμα εβδομάδα ήταν η Εφροσύνη Αλεξάκου με το St. John's University, σημειώνοντας 55,5 πόντους σε τρεις αγώνες, ενώ μεγάλα ματς με το Temple University πραγματοποίησε και η Κατερίνα ΠαπάζογλουΑναλυτικά οι επιδόσεις των Ελληνίδων αθλητριών στον μαγικό κόσμο του NCAA και του NAIA το διάστημα 21-23 Σεπτεμβρίου:Κωνσταντίνα ΠατέληΣε τρομερή κατάσταση με ρεκόρ 16-4 βρίσκεται το West Virginia Tech University στο NAIA που έχει ως κορυφαία την 20χρονη Ελληνίδα πασαδόρο.Συγκεκριμένα αυτή την εβδομάδα είχε δύο νίκες και μία ήττα με την Πατέλη να παίζει βασική σε όλα τα σετ… προσφέροντας 106 ασιστ στις συναθλήτριες της.Αρχικά το West Virginia Tech University νίκησε 3-0 (25-11, 25-13, 25-12) το Rio Grande με 9 πόντους της νεαρής πασαδόρου που προήλθαν από 1/1 επ., 5 άσσους, 4 μπλοκ, ενώ είχε 30 ασιστ και έβγαλε 8 άμυνες, σε μία ολοκληρωμένη εμφάνιση.Έπειτα το West Virginia Tech University επικράτησε 3-0 (25-14, 25-17, 25-17) του Cincinnati Christian με την Πατέλη να έχει 4 πόντους (4/9 επ., 4 μπλοκ), 33 ασιστ και 15 άμυνες, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι ηττήθηκε με ανατροπή 3-2 (25-17, 25-17, 19-25, 16-25, 14-16) από το Indiana Kokomo με την πρώην αθλήτρια της ΑΕΚ να έχει 43 ασιστ (ατομικό ρεκόρ) και 6 πόντους (4/9 επ., 2 άσσους, 2 μπλοκ) και 9 άμυνες.Εφροσύνη Αλεξάκου- Αριάδνη ΚαθάριουΤην εντυπωσιακή του πορεία στην Division 1 του NCAA συνέχισε το St. John's University, φτάνοντας στο 13-5. Η Εφροσύνη Αλεξάκου ήταν και πάλι κορυφαία με συμπαραστάτρια την Αριάδνη Καθάριου.Η Αλεξάκου πέτυχε 55,5 πόντους στα τρία ματς αυτή την εβδομάδα, κάνοντας τρία συνεχόμενα νταμπλ- νταμπλ!Στην ήττα 3-2 (25-21, 17-25, 25-17, 20-25, 16-14) από το Georgetown η Αλεξάκου ήταν πρώτη σκόρερ 17,5 πόντους (15/33 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 11 άμυνες), ενώ η Καθάριου σημείωσε 3 πόντους (2 άσσοι, 2 μπλοκ, 3 άμυνες).Στη νίκη με ανατροπή 3-2 (26-28, 25-27, 25-23, 25-20, 17-15) επί του Xavier η Αλεξάκου είχε 16 πόντους με 14/50 επιθέσεις, έναν άσσο, 3 μπλοκ και 15 άμυνες, ενώ και η Καθάριου αγωνίστηκε στα πέντε σετ.Τέλος στη νίκη με 3-2 (25-22, 21-25, 25-21, 22-25, 15-11) κόντρα στο Butler η Αλεξάκου είχε 24 πόντους (22/46 επ., 2 μπλοκ, ένας άσσος και 13 άμυνες).Κατερίνα ΠαπάζογλουΜία νίκη και μία ήττα είχε το Temple University φτάνοντας στο συνολικό 4-10.Η Κατερίνα Παπάζογλου πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στη νίκη 3-2 (25-20, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13) επί του Houston, έχοντας 11,5 πόντους με 11/48 επιθέσεις, ένα μπλοκ και 14 άμυνες, ενώ σημείωσε και τον τελευταίο πόντο που έκρινε τον αγώνα!Στο δεύτερο ματς η 20χρονη ακραία είχε 15 πόντους (13/37 επ., ένας άσσος, 2 μπλοκ, 3 άμυνες) στην ήττα με 3-0 (25-21, 26-24, 25-22) από το SMU.Έλενα Καρακάση«Δύο στα δύο» για το Syracuse αυτή την εβδομάδα και συνολικό ρεκόρ 6-4, αφού επικράτησε 3-1 (25-20, 25-18, 20-25, 25-21) του Clemson και 3-0 (25-14, 27-25, 25-21) του Georgia Tech.Η Έλενα Καρακάση έπαιξε σε δύο σετ στο πρώτο ματς, μοιράζοντας 7 ασιστ, ενώ στο δεύτερο αγωνίστηκε σε ένα σετ και είχε ένα πόντο.Μαρίνα ΜαρκάκηΣτο 1-14 βρίσκεται πλέον το New Jersey Institute of Technology της Μαρίνας Μαρκάκη.Η 18χρονη κεντρικός είχε και πάλι θέση βασικής και στα 7 σετ των δύο αναμετρήσεων.Στο πρώτο ματς το NJIT έχασε 3-0 (26-24, 25-11, 25-16) από το Kennesaw με την Μαρκάκη να σημειώνει 4,5 πόντους (3/6 επ., 2 μπλοκ), ενώ στο δεύτερο παιχνίδι ηττήθηκε 3-1 (25-23, 22-25, 25-12, 25-16) από το Lipscomb με την Ελληνίδα αθλήτρια να έχει 8,5 πόντους (6/22 επ., 4 μπλοκ).Γεωργία Τσελέπη- Χρυσάνθη ΣταματίουΤο πανεπιστήμιο του Cincinnati συνεχίζει στις υψηλές… πτήσεις, έχοντας πλέον ρεκόρ 10-4.Στον πρώτο του αγώνα το πανεπιστήμιο των ελληνίδων έχασε από το Western Kentucky με 3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-18) με την Τσελέπη να παίζει ένα σετ, έχοντας έναν πόντο (1/1 επ.) και την Σταματίου να αγωνίζεται σε δύο σετ.Αντίθετα οι η 18χρονη ακραία και η 19χρονη διαγώνιος έμειναν εκτός στη νίκη με 3-0 (25-9, 25-15, 25-21) επί του ECU.Αριστέα ΤοντάιΤρία παιχνίδια περιελάμβανε το πρόγραμμα του North Carolina - Chapel Hill αυτή την εβδομάδα στο ΝCAA με την Αριστέα Τοντάι να έχει σε όλα συμμετοχή.Αρχικά το πανεπιστήμιο North Carolina - Chapel Hill νίκησε 3-0 (25-20, 25-18, 25-18) του ELON με την 19χρονη να έχει 4 πόντους (3/16 επ., 2 μπλοκ)Στη συνέχεια έχασε 3-0 (25-11, 25-20, 25-22) από το Notre Dame και 3-2 (25-20, 22-25, 25-20, 25-27, 15-13) από το Louisville με την νεαρή κεντρικό να έχει μισό πόντο σε κάθε ματς.Μαριαλένα ΜπαμπίρηΔύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια είχε το Lyon College στο πρωτάθλημα του NAIA αυτό το Σαββατοκύριακο.Η 18χρονη κεντρικός είχε συμμετοχή με 3 πόντους (1/6 επ., έναν άσσος, 2 μπλοκ) κόντρα στο 4ο στην περιφέρεια William Woods (3-0, 25-23, 30-28, 25-17), ενώ δεν αγωνίστηκε κόντρα στο αδιαμφισβήτητο φαβορί φέτος στο ΝΑΙΑ Park University (3-0, 25-15, 25-8, 25-14).Ηρώ ΧούνταΗ 18χρονη ακραία του Virginia Commonwealth University έπαιξε σε ένα σετ από τα τρία νικηφόρα παιχνίδια της ομάδας της απέναντι στο La Salle. Συγκεκριμένα επικράτησε 3-2 (25-21, 21-25, 25-23, 25-23, 17-15) του James Madison, 3-1 (30-28, 25-19, 26-28, 25-20) του La Salle και 3-1 (25-22, 24-26, 25-21, 25-23) του Duquesne.Ζωή ΦάκηΕντυπωσιακό ξεκίνημα με 13-0 πραγματοποιεί το University of Pittsburgh, προσθέτοντας στο ενεργητικό του άλλες δύο νίκες αυτή την εβδομάδα απέναντι στο Virginia με 3-0 (25-17, 25-23, 25-11) και το Virginia Tech με 3-0 (25-16, 25-18, 25-20). Η 20χρονη διαγώνια δεν αγωνίστηκε.Αλεξάνδρα ΔροσοπούλουΧωρίς την 20χρονη ακραία στη σύνθεση του το University of Illinois Chicago είχε μία νίκη (3-1, 20-25, 25-22, 28-26, 25-16) με το ΙUPUI και μία ήττα (3-1, 26-24, 24-26, 25-21, 29-27) από το Wright State.Όλγα ΖαμπάτηΣτο 10-5 βρίσκεται το Oklahoma της Όλγας Ζαμπάτη με την 18χρονη ακραία να μην αγωνίζεται στα παιχνίδια απέναντι στο TCU (νίκη 3-0, 25-23, 25-18, 25-20) και στο Kansas (ήττα 3-0, 25-19, 25-19, 25-21).* Οι Δήμητρα Τζιαρλή (LA Tech) και η Φαίη Μπακοδήμου (Towson University) είναι τραυματίες και δεν βρισκόντουσαν στις αποστολές των ομάδων τους.