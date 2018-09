«Μεγάλο βήμα και όνειρο ζωής»

Η Εφροσύνη Αλεξάκου μιλάει για τους πρώτους της μήνες στο Αμερικάνικο βόλεϊ- Τρομερή εμφάνιση με ρεκόρ πόντων από Μαρκάκη.Από τα πρώτα παιχνίδια με την φανέλα του Άρη στην Α1 Γυναικών ήταν φανερό ότι το ταλέντο της Εφροσύνης Αλεξάκου δεν θα περνούσε απαρατήρητο από τους ειδικούς του ΝCAA.Ο Άρης ήταν ο τελευταίος σταθμός της στην Ελλάδα μετά τον Καμπανιακό, τους Μακεδόνες Αξιού και το Μαρκόπουλο και πριν δεχθούν μαζί με την συμπαίκτρια της Αριάδνη Καθάριου, την πρόταση υποτροφίας από το St. John's University.Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν πρώτη σκόρερ, αναδείχθηκε Rookie of the year και έπαιξε στον τελικό του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών, ενώ μέσα στη σεζόν ψηφίστηκε ΜVP δύο αγωνιστικές, την 10η και την 12η για τις εμφανίσεις της κόντρα σε ΑΟ Μαρκόπουλο και Πορφύρα αντίστοιχα.Παίζοντας με τις αθλήτριες της ηλικίας της, ξεχώριζε «σαν την μύγα μες στο γάλα». Δύο συνεχόμενες χρονιές αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος στις Νεάνιδες με την φανέλα του Άρη, κατακτώντας ισάριθμες φορές τον τίτλο της πολυτιμότερης αθλήτριας των τελικών φάσεων!Στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ έχει αγωνιστεί με το St. John's University σε 12 παιχνίδια (44 σετ) μέσα σε 21 ημέρες με εντυπωσιακά στατιστικά: 149 πόντους με 135/362 επιθέσεις, 9 πάσες- ασίστ, 7 άσσους, 28 μπλοκ και 103 άμυνες.Μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας της, στην ήττα (3-1, 23-25, 26-24, 22-25, 25-21, 12-15) από το Villanova, πρόσθεσε στο ενεργητικό της άλλους 13,5 πόντους.Το St. John's University που έχει πλέον ρεκόρ 13-6, θα ολοκληρώσει αυτή την εβδομάδα τις υποχρεώσεις του κόντρα στο Seton Hall (29/9, 24:00). Ο αγώνας θα μεταδοθεί στο link https://redstormsports.com/watch/?Archive=1929&type=LiveH 18χρονη ακραία μίλησε για τους πρώτους μήνες της στον μαγικό κόσμο του NCAA, την νέα της ομάδα, αλλά και τον τρόπο ζωής στην Αμερική.«Είναι εμπειρία ζωής και δώρο θεού να έχεις την ευκαιρία να ζεις σε μια τέτοια χώρα. Όλα κυλάνε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και δεν μιλάω μόνο για το βόλεϊ, γενικά ο τρόπος ζωής τους είναι διαφορετικός από τον δικό μας. Οι πρώτοι μήνες είναι πολύ δύσκολοι σε όλους τους τομείς, στην προσαρμογή, στην γλώσσα, στις γνωριμίες κλπ. Πραγματικά όμως θεωρώ πως είναι όλα θέμα συνήθειας και στο μυαλό. Αν βρεις τα πατήματα σου όλα θα είναι πολύ καλύτερα».Για το πώς είναι να έχει συμπαίκτρια την Αριάδνη Καθάριου«Το γεγονός ότι το St. John's University μπόρεσε να δώσει σε δυο αθλήτριες και φίλες από τον Άρη υποτροφία είναι μεγάλο πλεονέκτημα κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν όλα τα πανεπιστήμια. Έχεις κάποιον δικό σου άνθρωπο που μιλάει την ίδια γλώσσα, σε καταλαβαίνει τις δύσκολες στιγμές σου και γενικά είναι ένα στήριγμα. Είναι πολύ ψυχοφθόρο να ζεις τόσα μίλια μακριά από την οικογένεια σου, τους φίλους σου, από την σταθερότητα της ζωής σου»Για την αντιμετώπιση στις αθλήτριες και τον τρόπο ζωής«Έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης στον τρόπο που συμπεριφέρονται σε έναν αθλητή. Οι υπηρεσίες που σου παρέχονται είναι υπηρεσίες που δεν τις παρέχει εύκολα μια ομάδα στην Ελλάδα, ακόμη και τα μεγαλύτερα σωματεία. Θεωρώ πως είναι μια εμπειρία που δεν δίνεται σε όποιον και όποιον και για να πάρεις μια υποτροφία και να μπεις σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής είναι αρκετά δύσκολο και χρειάζονται πολλές θυσίες σε πολλούς τομείς της ζωής ενός αθλητή. Αλλά όλα αυτά πιστεύω πως αξίζουν. Είναι ένα όνειρο ζωής και είναι κάτι που δεν μετάνιωσα που έκανα. Πραγματικά οποίος έχει αυτήν την ευκαιρία πρέπει να την αρπάξει γιατί σίγουρα θα το μετανιώσεις αν δεν το κάνεις. Και φυσικά δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να είσαι πολύ αποφασισμένος για κάτι τέτοιο. Δεν την αντέχουν όλοι αυτήν την πίεση ή ακόμη και την απόσταση. Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος και να ξέρεις πραγματικά τι θέλεις»Για την στήριξη της NOMOS«Ευχαριστώ πολύ την οικογένεια της NOMOS για την βοήθεια που μου έδωσε, την στήριξη, αλλά και το ενδιαφέρον που συνεχίζει να δείχνει. Χωρίς την βοήθεια τους δεν θα έκανα αυτό το μεγάλο βήμα στη ζωής μου!»Επίσκεψη από Άρη ΖαφειράτοΜία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τις Αλεξάκου, Καθάριου, αλλά και την αργυρή Βαλκανιονίκη του ύψους Ελευθερία Χριστογεώργου.Ο Άρης Ζαφειράτος, ειδικός συνεργάτης της NOMOS επισκέφτηκε τις ελληνίδες αθλήτριες που φοιτούν στο St. John's University.Πρόκειται για έναν πρώην αθλητή που έχει γράψει την δική του ιστορία στο κολεγιακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, με τίτλο πρωταθλητή στο Indiana University, και πλέον επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Sports Marketing & Management. Έχει βοηθήσει πολλά νέα ταλέντα σε διάφορα αθλήματα σε συνεργασία με την NOMOS να σπουδάσουν, αλλά και να αγωνιστούν στις ΗΠΑ.Σούπερ Μαρκάκη με ρεκόρ πόντωνΜε εξαιρετική εμφάνιση από την Μαρίνα Μαρκάκη το New Jersey Institute of Technology σημείωσε την 2η νίκη του στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα με 3-1 (25-15, 16-25, 25-19, 25-22) επί του Fairleigh Dickinson. H 18χρονη κεντρικός πραγματοποίησε την κορυφαία της επίδοση για φέτος με 13 πόντους, έχοντας 11/20 επιθέσεις και 4 μπλοκ. Το NJIT τις επόμενες ημέρες θα παίξει με το FGCU (28/9, 01:00) και με το Liberty (30/9, 20:00)Τους αγώνες μπορείτε να παρακολουθήσετε στο link: https://www.njithighlanders.com/watch/?Live=304&type=LiveΑναλυτικά οι επιδόσεις των Ελληνίδων αθλητριών στο NCAA και του NAIA, αλλά και οι επόμενες αναμετρήσεις των ομάδων τους το διάστημα 28-30 Σεπτεμβρίου:Κωνσταντίνα ΠατέληΔύο νικηφόρα παιχνίδια την ίδια ημέρα για το West Virginia Tech University που έχει φτάσει στο εντυπωσιακό 18-4 στο NAIA. Αρχικά νίκησε 3-0 (25-10, 25-11, 25-9) το Σάλεμ με την ελληνίδα πασαδόρο να έχει 37 πάσες- ασίστ, 4 πόντους και 8 άμυνες και στην συνέχεια επικράτησε πολύ εύκολα 3-0 (25-6, 25-8, 25-12) του Washington Adventist με την 20χρονη να αγωνίζεται σε ένα σετ, έχοντας 8 πάσες- ασίστ και έναν πόντο. Οι επόμενοι αγώνες θα διεξαχθούν το διήμερο 28-29/9 κόντρα στο Indiana University East (02:00) και στο Ohio Christian (19:00) και θα μεταδοθούν στο link https://portal.stretchinternet.com/octrailblazers/Κατερίνα ΠαπάζογλουTo Temple University της 20χρονης ακραίας με ρεκόρ 4-10 θα παίξει στις 28/9 (01:00) απέναντι στο Uconn https://owlsports.com/watch/?Archive=8409&type=ArchiveΈλενα ΚαρακάσηTo Syracuse της ελληνίδας πασαδόρου με ρεκόρ 6-4 θα αντιμετωπίσει το Wake Forest (28/9, 01:30) και το Duke (30/9, 20:00).https://www.espnplayer.com/schedule?lid=ncaaΓεωργία Τσελέπη- Χρυσάνθη ΣταματίουΤο πανεπιστήμιο του Cincinnati με ρεκόρ 10-4 θα αγωνιστεί στις 28/9 και 30/9 απέναντι στο SMU (02:00) και στο Houston (20:00)https://gobearcats.com/watch/?Live=1163&type=LiveΑριστέα ΤοντάιTo North Carolina - Chapel Hill μεσοβδόμαδα νίκησε 3-1 (17-25, 25-22, 25-23, 25-22) το NC State με την 19χρονη κεντρικό να αγωνίζεται σε ένα σετ. Επόμενος αντίπαλος θα είναι το Virginia Tech στις 28/9 (01:00).https://www.espnplayer.com/Μαριαλένα ΜπαμπίρηTo Lyon College μετά την ήττα του με 3-0 (19-25, 17-25, 14-25) από το Arkansas Tech έχει πλέον ρεκόρ 8-8. Η 18χρονη κεντρικός δεν αγωνίστηκε, αλλά είναι σε ετοιμότητα για τους αγώνες με Hannibal- La Grange (29/9, 21:00) και Lincoln (29/9, 23:00) που ακολουθούν.https://portal.stretchinternet.com/hlgu/Ηρώ ΧούνταΜε ρεκόρ 7-7 το Virginia Commonwealth University της 18χρονης ακραίας προετοιμάζεται για δύο παιχνίδια το επόμενο τριήμερο κόντρα στο Saint Louis (28/9, 03:00) και στο Dayton (30/9, 20:00)Ζωή ΦάκηΜε το εντυπωσιακό 13-0 η University of Pittsburgh της 20χρονης διαγωνίου έχει βάλει πλώρη για δύο ακόμα νίκες με Miami (28/9, 02:00) και Florida State (30/9, 20:00)https://www.espnplayer.com/Αλεξάνδρα ΔροσοπούλουΈχοντας πλέον θετικό πρόσημο (8-7) το University of Illinois Chicago της 20χρονης ακραίας θα παίξει με αναπτερομένο ηθικό απέναντι στο Milwaukee (28/9, 02:00) και στο Green Bay (30/9, 22:00)https://www.espnplayer.com/Όλγα ΖαμπάτηΣτο 10-6 βρίσκεται το Oklahoma που χωρίς την 18χρονη ακραία έχασε 3-2 (22-25, 25-16, 18-25, 25-20, 15-10) από το Kansas και θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στον αγώνα της 28ης Σεπτεμβρίου (04:00) με το Baylor.https://www.espnplayer.com/Δήμητρα ΤζιαρλήΧωρίς την 18χρονη κεντρική το LA Tech έχασε 3-2 (25-23, 20-25, 25-17, 17-25, 15-10) από το UL-Monroe με το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα να έχει πλέον 6-11, στοχεύοντας στη νίκη απέναντι στο Marshall (30/9, 20:00)http://conferenceusa.com/watch/default.aspx?Live=5286&path=latech