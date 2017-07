Ένας έφηβος … ετών 36!

Ο Ρότζερ Φέντερερ μπορεί να διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του αλλά στα κορτ αγωνίζεται ως έφηβος καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο για τον, πιθανότατα, σπουδαιότερο τενίστα όλων των εποχών.Λένε πως η σημαντικότητα ενός αθλητή κρίνεται από το πόσα χρόνια θα κάνει ο επόμενος να ξεπεράσει τα επιτεύγματά του αλλά στην περίπτωση του Ρότζερ Φέντερερ μάλλον θα κάνουμε πολλά χρόνια να δούμε κάποιον τενίστα απλά να προσπαθεί να τα πλησιάσει. Ο Ελβετός, την Κυριακή (16/07) έφτασε στην κατάκτηση του όγδοου τίτλου στο τουρνουά του Γουίμπλεντον και 19ου τίτλου Γκραν Σλαμ συνολικά στην καριέρα του.Τα νούμερα του Ελβετού σούπερ σταρ προκαλούν ζάλη στο άκουσμά τους και σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν θα μπορέσει άλλος τενίστας μελλοντικά έστω να πλησιάσει αυτά που έχει καταφέρει ο Φέντερερ. Φυσικά, δεν πρέπει να αγνοήσουμε τους ήδη υπάρχοντες αθλητές που έχουν καταφέρει να γράψουν τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος, όπως οι Ναδάλ, Τζόκοβιτς, Μάρεϊ αλλά και τα «ιερά τέρατα» του παρελθόντος όπως οι Μποργκ, Μάκενρο, Αγκάσι, Σάμπρας και άλλοι.Ωστόσο, ο Φέντερερ δείχνει να διαθέτει το κάτι παραπάνω από τους προαναφερθέντες, τα νούμερά του το αποδεικνύουν εξάλλου και τον κατατάσσουν στο πάνθεον του αθλήματος. Η αρχή έγινε το 2003 όταν και ο Φέντερερ έφτασε στην πρώτη κατάκτηση Γκραν Σλαμ, στο βρετανικό Όπεν ενάντια στον Μαρκ Φιλιππούση. Τότε ήταν ένα παιδί 22 ετών, με μακρύ μαλλί αλλά άψογη τεχνική κατάρτιση παρ’ όλο που δεν υπήρξε ποτέ ο πιο αθλητικός τενίστας.Από εκείνη τη σεζόν το «κοντέρ» δεν σταμάτησε να μετράει και να «γράφει» τίτλους αναδεικνύοντάς τον στον κορυφαίο αθλητή στην ιστορία του αθλήματος.Συγκεκριμένα, από το 2003 μέχρι και το 2017 ο Φέντερερ έχει κατακτήσει 19 Γκραν Σλαμ τίτλους συνολικά εκ των οποίων οι οκτώ είναι στο βρετανικό Όπεν, πέντε στο US Open, πέντε στο Αυστραλιανό Όπεν και ένα στο Ρολάν Γκαρός.Με την κατάκτηση του όγδοου τροπαίου στο Γουίμπλεντον ο Φέντερερ έγινε ο γηραιότερος τενίστας που καταφέρνει κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο τουρνουά, στην όπεν έρα φυσικά.Αν προσπαθήσουμε να απαριθμήσουμε τα ρεκόρ του ίσως χρειαστούμε αρκετές χιλιάδες λέξεων ωστόσο μερικά από αυτά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και αξιομνημόνευτα. Παραδείγματος χάρη, είναι ο πρώτος αθλητής που αγωνίστηκε σε δέκα συνεχόμενους τελικούς Γκραν Σλαμ τουρνουά καθώς και σε 29 συνολικά τελικούς Γκραν Σλαμ.Εκτός αυτού, είναι ο τενίστας με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παρουσία στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης καθώς υπήρξε στο νούμερο ένα του κόσμου για 302 συνεχόμενες εβδομάδες. Εκείνη την περίοδο ένας από τους χορηγούς του, η Johnie Walker, σε ένα wallpaper που έφτιαξε για να τον τιμήσει έγραψε: «Some players break records. Some others just set them».Την περσινή σεζόν το αμερικανικό κανάλι ESPN τον χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο τενίστα όλων των εποχών ενώ η επιρροή του στο άθλημα είναι τόσο μεγάλη που ανέβασε το επίπεδο του τένις σε όλες του τις εκφάνσεις.Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν κέρδισε τον πρώτο του τίτλο στο Αυστραλιανό Όπεν, το 2004, το χρηματικό έπαθλο ήταν 985.000 δολάρια ενώ φέτος, από το συγκεκριμένο τουρνουά που κατέκτησε έβαλε στα ταμεία του 2.774.000 δολάρια.Κάθε μεγάλος αθλητής έχει ωστόσο και τον «κρυπτωνίτη» του, ένα αντίπαλο δέος, το οποίο τον φτάνει στο πικ της απόδοσής του και είναι αυτός που τον πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο.Κατά το άνωθεν, ο Φέντερερ θα πρέπει να ευχαριστήσει θερμά τον Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος κατάφερε να τον κοντράρει στον έπακρο βαθμό και οι δυο τους μας χάρισαν ανεπανάληπτες στιγμές, που θα κάνουμε πολλά χρόνια να ξαναζήσουμε.Οι μεταξύ τους μονομαχίες είναι μία από τις ελάχιστες κατηγορίες στην οποία ο Φέντερερ δεν έχει το πάνω χέρι καθώς σε συνολικά 37 αναμετρήσεις ο Ισπανός τενίστας έχει επικρατήσει στις 23, γεγονός που μάλλον καλό έκανε στον Ελβετό, ο οποίος, μέσω αυτού του ανταγωνισμού κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του αθλήματος.Πολλά έχουν ειπωθεί κατά καιρούς για τον RF, τα περισσότερα σχόλια διθυραμβικά, τονίζοντας το μεγαλείο αυτού του αθλητή ωστόσο δύο είναι οι κουβέντες που έχουν αποτυπωθεί στις μνήμες των φίλων του αθλήματος.Αρχικά, η ατάκα του Τζο Μάκενρο, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε προβεί σε μία «προφητεία» λέγοντας πως ο Φέντερερ είναι πολύ πιθανό να φτάσει τα είκοσι Γκραν Σλαμ πριν αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.Τέλος, πριν μερικά χρόνια, ο παλαίμαχος πλέον τενίστας Μαράτ Σάφιν μετά από ένα παιχνίδι είχε ερωτηθεί από δημοσιογράφο για το ποιοι είναι οι τρεις κορυφαίοι τενίστες κατά την άποψή του. Στα ονόματα που ανάφερε ο Σάφιν δεν βρισκόταν αυτό του Φέντερερ και όπως ήταν αναμενόμενο ο δημοσιογράφος, όλο απορία, επανήλθε ρωτώντας τον για τον Ελβετό. Ο Σάφιν απάντησε αποστομωτικά: «Νόμιζα ότι με ρώτησες για γήινους τενίστες… ο Φέντερερ δεν είναι γήινος».