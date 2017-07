Η νέα παράσταση της Σάκκαρη είναι στη Nova

Για μία νέα υπέρβαση επιχειρεί το απόγευμα η Μαρία Σάκκαρη! Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας της. Παίζοντας με την 26χρονη Βρετανίδα Τζο Κόντα, που κατέχει την 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, θα διεκδικήσει την είσοδό της στον 4ο γύρο του Γουίμπλεντον!





«Είναι πάρα πολύ δύσκολο ματς. Η Κόντα έχει ανέβει πολύ τις τελευταίες χρονιές. Είμαι, όμως, πολύ ενθουσιασμένη και πιστεύω πολύ σε μένα», δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη στο novasports.gr για το σημερινό παιχνίδι της στον 3ου γύρο του λονδρέζικου γκραν σλαμ.

Ο αγώνας της είναι ο δεύτερος του προγράμματος στο επιβλητικό κορτ 1 του All England Club. Ο πρώτος, Τζόνσον – Τσίλιτς θα αρχίσει στις 15.00. Μόλις ολοκληρωθεί, στο γρασίδι θα πατήσουν η Σάκκαρι και η Κόντα. Όλη η δράση του κορτ 1 θα μεταδοθεί και σήμερα απευθείας και αποκλειστικά από το novasports1HD. Από το novasports3HD θα μεταδοθεί στις 13.30 ο αγώνας του Ελληνοαυστραλού Θανάση Κοκκινάκη στο ταμπλό του διπλού των ανδρών.

Συνοπτικά το σημερινότων καναλιών novasports, της 5ης ημέρας του Wimbledon 2017:Court1, 15:00Steve Johnson (USA) [26] vs Marin Cilic (CRO) [7]Johanna Konta (GBR) [6] vs Maria Sakkari (GRE)Naomi Osaka (JPN) vs Venus Williams (USA) [10]Centre Court, 15.00Victoria Azarenka (BLR) vs Heather Watson (GBR)Rafael Nadal (ESP) [4] vs Karen Khachanov (RUS) [30]Andy Murray (GBR) [1] vs Fabio Fognini (ITA) [28]Court 16, 13.30Thanasi Kokkinakis / Jordan Thompson vs Marcus Daniell / Marcelo DemolinerΜόλις ολοκληρωθεί ο αγώνας, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τους αγώνες του Court 2:Shuai Peng (CHN) vs Simona Halep (ROU) [2]Jelena Ostapenko (LAT) [13] vs Camila Giorgi (ITA)Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [12] vs Sam Querrey (USA) [24]