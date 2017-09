Η «μάχη» του Τσιτσιπά στα κανάλια Novasports

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μπενουά Περ στους «32» του Moselle Open, σε μια αναμέτρηση την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Novasports4HD στις 17:00. Ο Έλληνας τενίστας έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμής τα εμπόδια των Ορτέγκα Ολμέδο και Μάντεν στους δυο προηγούμενους γύρους της διοργάνωσης.Tα σημερινά τηλεοπτικά ζευγάρια των αγώνων τένις από το τουρνουά ATP World Tour 250 στη Γαλλία είναι:15:00Simone BOLELLI (ITA) vs Marcel GRANOLLERS (ESP)Followed by:Benoit PAIRE (FRA) vs Στέφανος Τσιτσιπάς (GRE)19:00 GMT:Richard GASQUET (FRA) vs Denis Istomin (UZB)Followed by:Nicolas ALMAGRO (ESP) vs Julien BENNETEAU (FRA)