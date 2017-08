Στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης η Εθνική Oμάδα Κοριτσιών U16

Η Εθνική ομάδα Κοριτσιών U16 ,με μέλη τις αθλήτριες Άννα Αρκαδιανού, Μαρία Καλλίστρου , Γαβριέλα Χαραλαμπίδη και αρχηγό αποστολής τον κ. Παναγιώτη Πούντζα νίκησαν τις ομάδες της Τουρκίας και της Τσεχίας και προκρίθηκαν στον τελικό European Summer Cups, που γίνεται στο Rakovnik της Τσεχίας, εξασφαλίζοντας έτσι μία θέση στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Ομαδικού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη από 7 έως 9 Αυγούστου 2017.Main Draw G-U16R1: Ελλάδα – Τουρκια: 2-1Άννα Αρκαδιανού vs Ilak Yoruk 7-5, 6-1.Μαρία Καλλίστρου vs Azradeniz Comlek 3-6, 6-3, 3-6.Α.Αρκαδιανού –Γ.Χαραλαμπίδη vs A.Comlek- E.Ercetin 6-4, 6-4.R2: Ελλάδα – Τσεχία: 2-1Άννα Αρκαδιανού vs Anna Siskova 6-2, 6-0.Μαρία Καλλίστρου vs Denisa Hindova 6-7(6), 3-6.Α.Αρκαδιανού–Γ.Χαραλαμπίδη vs D. Hindova–I Sebestova 6-1, 6-0.Ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Ζαννιάς εκ μέρους του Δ.Σ της Ε.Φ.Ο.Α συγχαίρει τα κορίτσια της Εθνικής ομάδας, τον προπονητή κ. Πούντζα και τους εύχεται καλή επιτυχία στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.