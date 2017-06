Bάση δεδομένων για απειλούμενους αρχαιολογικούς χώρους

Τι κοινό έχουν η Αγία Αικατερίνη στο Σινά, η φημισμένη πόλη Πέτρα στην Ιορδανία και η περίφημη Βύβλος στον Λίβανο, μια από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο; Πέρα από το γεγονός ότι βρίσκονται στο «τόξο» Μέση Ανατολή-Βόρεια Αφρική, πρόκειται για αρχαιολογικούς χώρους που απειλούνται, μαζί με χιλιάδες άλλους. Από τι κινδυνεύουν; Από αμέτρητες απειλές, όπως αναφέρει το ηλεκτρονικό περιοδικό Smithsonian σε πρόσφατο δημοσίευμά του, όπως στρατιωτικές συγκρούσεις, λεηλασίες, τουριστική κίνηση, φυσικές καταστροφές, αγροτικές και άλλες κατασκευές. Για να τις επισημάνει, μια ομάδα Βρετανών ερευνητών δημιούργησε μια λεπτομερή βάση δεδομένων με 20.000 αρχαιολογικούς χώρους που απειλούνται. Πρόκειται για την εφαρμογή «The Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa (EAMENA) Database», που είναι διαθέσιμη στα αραβικά και στα αγγλικά και η οποία στηρίζεται στις πληροφορίες που δίνουν δορυφορικές εικόνες και δημοσιευμένες αναφορές. Αποτελείται από έναν διαδραστικό χάρτη που ανιχνεύει τη διασπορά των απειλούμενων θέσεων. Αρκεί ένα κλικ στις επιλεγμένες τοποθεσίες για να δοθούν ένα σωρό ιστορικές πληροφορίες για τη χρήση τους, αλλά και τον τύπο των διαταράξεων που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια.