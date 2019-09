Αλλαγή στο σύστημα διεξαγωγής

Στη λύση των τριήμερων τουρνουά κατέφυγε η ΚΟΕ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε κατά την κλήρωση των πρωταθλημάτων το νέο σύστημα διεξαγωγής της Α1 υδατοσφαίρισης γυναικών.Σύμφωνα με την ειδική προκήρυξη που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας, τόσο ο όμιλος της Β΄ φάσης όσο και οι δύο όμιλοι της Γ΄ φάσης θα γίνουν σε δύο γύρους (αντί για έναν, που είχε ανακοινωθεί αρχικά), αλλά με τη μορφή τουρνουά (σε μία έδρα ο κάθε γύρος).Πιο αναλυτικά:Α΄ ΦΑΣΗ: Θα διεξαχθεί, όπως προβλεπόταν, σε δύο γύρους και αγώνες εντός-εκτός έδρας με έναν όμιλο των πέντε ομάδων (δέκα αγωνιστικές) και έναν των τεσσάρων (έξι αγωνιστικές). Στον Α΄ όμιλο θα μετάσχουν ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη, ο Εθνικός, η Γλυφάδα και το Ρέθυμνο και στον Β΄ όμιλο ο Νηρέας Χαλανδρίου, ο ΝΟ Λάρισας, η ΝΕ Πατρών και ο Πανιώνιος. Η Α΄ φάση θα αρχίσει στις 28/9 και θα ολοκληρωθεί στις 7/12.Β΄ ΦΑΣΗ: Οι δύο πρώτοι του Α΄ ομίλου (ζευγάρι 1) και οι δύο τελευταίοι του Β΄ ομίλου (ζευγάρι 2) της Α΄ φάσης θα δώσουν μεταξύ τους αγώνες σε σειρά best of three (στις δύο νίκες), από 1η έως 12 Φεβρουαρίου. Οι υπόλοιπες πέντε ομάδες θα συνθέσουν έναν όμιλο και θα αγωνιστούν σε δύο γύρους: ο πρώτος θα διεξαχθεί το τριήμερο 31/1-2/2 και ο δεύτερος το τριήμερο 14-16/2.Γ΄ ΦΑΣΗ: Καταρτίζονται δύο νέοι όμιλοι και οι ομάδες παίρνουν βαθμολογία εκκίνησης, ανάλογα με την κατάταξη της Β΄ φάσης. Στον Α΄ όμιλο μετέχουν: ο νικητής του ζευγαριού 1 (ξεκινά με 6 βαθμούς), ο ηττημένος του ζευγαριού 1 (3β.), και οι τρεις πρώτοι του ομίλου της Β΄ φάσης, που εκκινούν με 2, 1 και 0 βαθμούς. Στον Β΄ όμιλο, μετέχουν ο 4ος και ο 5ος του ομίλου της Β΄ φάσης (αρχίζουν με 6 και 3 βαθμούς αντίστοιχα), ο νικητής του ζευγαριού 2 (1β.) και ο ηττημένος του ζευγαριού 2 (0β.). Και στη Γ΄ φάση προβλέπονται για κάθε όμιλο δύο τριήμερα τουρνουά, το πρώτο στις 20-22 Μαρτίου και το δεύτερο 3-5 Απριλίου.Οι πρώτοι τέσσερις του Α΄ ομίλου της Γ΄ φάσης προκρίνονται τα πλέι-οφ (ημιτελικοί και «μικροί» τελικοί στις 2 νίκες, τελικοί στις 3 νίκες), ενώ οι δύο τελευταίοι του Β΄ ομίλου πάνε στα πλέι-άουτ, όπου θα διεκδικήσουν (στις 2 νίκες) την παραμονή τους στην κατηγορία.