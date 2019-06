Με… La Casa de Papel στον Ολυμπιακό

View this post on Instagram

🇬🇷 Το τέλειο σχέδιο Χιλιάδες μέλη του Ολυμπιακού παίρνουν "ομήρους" και κλείνονται στα γραφεία του Ερασιτέχνη, καθώς ένας προπονητής παρασύρει τη διοίκηση να εκτελέσει το σχέδιο του... Έρχεται...⌛💥 . 🇬🇧 The perfect plan Thousands of Olympiacos members take hostages and lock themselves in the club Headquarters, as a Head Coach manipulates the club Administration to carry out his plan. Coming soon…⌛💥 . 🇷🇸 🇭🇷 Savrsen plan Hiljade clanova Olimpijakosa sa taocima zakljucali su se u glavnom delu kluba “Headquarters” , dok prvi trener manipulise administracijom kluba da bi uspeo u svom planu. Uskoro...⌛💥 . 🇪🇸 El plan perfecto Los directivos pertenecientes a Olympiacos han sido secuestrados en las oficinas del Club. El entrenador les convencerá para ejecutar su plan. Próximamente... ⌛💥 . #osfp #olympiacos #olympiacossfp #waterpolo #waterpolomen #LENChampionsLeague #welcome