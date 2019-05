Ανακοινώθηκαν οι Έλληνες All Stars

Το 3ο All Star Game είναι προ των πυλών και ο ΣΕΑΥ ανακοίνωσε τα ονόματα των Ελλήνων All Stars, που θα συμμετάσχουν σε αυτό στις 18 Μαϊου στο Ρέστειο Κολυμβητήριο!Στην προσπάθειά του να κάνει το All Star Game υπόθεση όλων, ο ΣΕΑΥ "έβαλε" στο παιχνίδι της ψηφοφορίας περισσότερα από 3000 άτομα!Οι πολίστες λοιπόν, που κέρδισαν τις περισσότερες ψήφους κοινού και προπονητών-αρχηγών της Α1, σε αναλογία 50%-50%) είναι:Γαλανίδης ΚωνσταντίνοςΤζωρτζάτος ΠαναγιώτηςΑφρουδάκης ΧρήστοςΓενηδουνιάς ΚωνσταντίνοςΓούνας ΑλέξανδροςΚαρούτζος ΔιονύσηςΜυλωνάκης ΜανώληςΦουντούλης ΓιάννηςΑργυρόπουλος-Κανακάκης ΣτέλιοςΠοντικέας ΚυριάκοςΣκουμπάκης ΔημήτρηςΜουρίκης ΚωνσταντίνοςΠαπανικολάου ΝίκοςΤα ονόματα των αθλητών, που θα απαρτίζουν την ομάδα των ξένων All Star καθώς και οι τέσσερις προπονητές θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες!