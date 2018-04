Το πρόγραμμα των πλέι οφ

Ανακοινώθηκε από την ΕΟΚ το πρόγραμμα των Play off και Play out (Β΄ Φάση) του πρωταθλήματος μπάσκετ της Α1 εθνικής κατηγορίας γυναικών. Αναλυτικά:



Β΄ φάση (Play off)



1η Αγωνιστική



ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ



02/05 16.00 ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ολυμπιακός-Δάφνη Αγ. Δημητρίου



02/05 19.30 Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Φάρος Κερατσινίου-Πανιώνιος



2η Αγωνιστική



ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ



06/05 16.45 ΠΑΛΑΙΟ ΑΓ. ΔΗΜ. Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Ολυμπιακός (εάν χρειαστεί)



06/05 14.00 Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Πανιώνιος-Φάρος Κερατσινίου



3η Αγωνιστική



ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ



09/05 16.00 ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ολυμπιακός-Δάφνη Αγ. Δημητρίου (εάν χρειαστεί)



09/05 19.30 Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Φάρος Κερατσινίου-Πανιώνιος (εάν χρειαστεί)







Β΄ φάση (Play out)



1η Αγωνιστική



ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ



02/05 18.00 ΕΣΠΕΡΟΥ ΚΑΛ. Εσπερίδες-Ολυμπιακός Βόλου



02/05 16.00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Πρωτέας Β.-Παναθλητικός



2η Αγωνιστική



ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ



06/05 13.00 ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ Ολυμπιακός Βόλου-Εσπερίδες



06/05 14.00 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ Παναθλητικός-Πρωτέας Β. (εάν χρειαστεί)



3η Αγωνιστική



ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ



09/05 18.00 ΕΣΠΕΡΟΥ ΚΑΛ. Εσπερίδες-Ολυμπιακός Βόλου (εάν χρειαστεί)



09/05 16.00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Πρωτέας Β.-Παναθλητικός (εάν χρειαστεί)