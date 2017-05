Όλα έτοιμα για το 2ο All Star Game Υδατοσφαίρισης

Στο κολυμβητήριο του Δήμου Αλίμου θα διεξαχθεί το 2ο All Star Game Υδατοσφαίρισης το Σάββατο 3 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00.



Η ανακοίνωση του ΣΕΑΥ:



O Σύνδεσμος Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρισης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή του 2ου All – Star Game Υδατοσφαίρισης που θα πραγματοποιηθεί στο Κολυμβητήριο του Δήμου Αλίμου το Σάββατο 3 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00.



Μετά την πολύ επιτυχημένη διεξαγωγή του 1ου All – Star Game Υδατοσφαίρισης το 2015, σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο απόγευμα γεμάτο δράσεις και παιχνίδια στο νερό με πρωταγωνιστές τόσο τα αστέρια της υδατοσφαίρισης όσο και μερικούς τυχερούς μικρούς επισκέπτες!



Τιμή εισόδου: 5 Ευρώ



*Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Παιδόπολης Αλίμου «Άγιος Ανδρέας».