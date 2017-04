Το πόλο είναι στη Nova!

Με τον αγώνα Μπρέσια - Ολυμπιακός για το Len Champions League Ανδρών, τη «μάχη» των κοριτσιών του Ολυμπιακού στο Final Four του Len Euro League και την εκπομπή «Παίζουμε Ελλάδα πόλο».



Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, από σήμερα Τρίτη 25 Απριλίου έως και το Σάββατο 29 Απριλίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, την εκπομπή «Παίζουμε Ελλάδα πόλο», την αναμέτρηση Μπρέσια - Ολυμπιακός για το Len Champions League Ανδρών και την προσπάθεια του Ολυμπιακού για διάκριση στο Final Four του Len Euro League Γυναικών που θα διεξαχθεί στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.



Η αρχή, γίνεται σήμερα Τρίτη 25 Απριλίου στις 18:00 με την εκπομπή «Παίζουμε Ελλάδα πόλο» με το Διονύση Στρούμπο, που θα προβληθεί από το Novasports1HD, από την πρωτοποριακή υπηρεσία NovaGO και από το WebTV του Novasports.gr (www.novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) και θα καλύψει όλη την αθλητική δραστηριότητα γύρω από το χώρο του υγρού στίβου. Καλεσμένος θα είναι ο τερματοφύλακας της Βουλιαγμένης και της Εθνικής ομάδας, Γιώργος Ρέππας.



Η συνέχεια είναι την Τετάρτη 26 Απριλίου στις 19:30 με τον αγώνα Μπρέσια - Ολυμπιακός για την 10η αγωνιστική του Len Champions League Ανδρών, που θα μεταδοθεί από το Novasports1HD. Στην περιγραφή θα είναι ο Διονύσης Στρούμπος.



Τέλος, την Παρασκευή 28 Απριλίου στις 19:30 θα καλυφθεί από το Novasports1HD ημιτελικός αγώνας Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός για το Final Four του Len Euro League Γυναικών σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και του Κώστα Τατάκη. Επίσης από το Novasports4HD θα μεταδοθεί το Σάββατο 29 Απριλίου στις 18:00 ο μεγάλος τελικός σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και του Κώστα Τατάκη.



Να σημειωθεί ότι ο μικρός τελικός (Σάββατο 29 Απριλίου, 16:30) θα καλυφθεί από το Novasports4HD μόνο σε περίπτωση που δεν προκριθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Σαμπαντέλ.