Θρίαμβος με ανατροπή για Σέλτικ

Η Σέλτικ απέδειξε για άλλη μία φορά ότι είναι κυρίαρχος στην Σκωτία, παίρνοντας με 2-1 το Old Firm μέσα στην έδρα της Ρέιντζερς.Η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς, νίκησε για δεύτερη φορά φέτος τους «Διαμαρτυρόμενους» και τους άφησε πίσω 19 πόντους στην κορυφή της βαθμολογίας της Πρέμιερσιπ.To ντέρμπι Old Firm πάντως, σημαδεύτηκε από όσα συνέβησαν πριν από την έναρξή του. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια τήρησης ενός λεπτού σιγής για τα 66 θύματα της τραγωδίας του «Άιμπροξ» (μετά από ένα παρόμοιο παιχνίδι στις 2 Ιανουαρίου 1971), ακούστηκαν μεμονωμένες κραυγές (άγνωστο από ποια πλευρά των κερκίδων) όπως «i hope you die» («ελπίζω να πεθάνετε»), κάνοντας τους παίκτες των δύο ομάδων να κουνούν τα κεφάλια τους αποδοκιμαστικά.Στα αγωνιστικά, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα σρτο 12ο λεπτό για την Ρέιντζερς, με σκόρερ τον Μίλερ που έγινε αποδέκτης του συνδυασμού των Γουίντας και Τάβερνιερ για να ανοίξει το σκορ στο δεύτερο δοκάρι.Οι «Καθολικοί» όμως ανέκτησαν γρήγορα την αυτοκυριαρχία τους και ισοφάρισαν στο 34' με τον Μουσά Ντεμπελέ, ο οποίος σκόραρε για τρίτη φορά απέναντι στην Ρέιντζερς φέτος, μετά από το χατ - τρικ του στον πρώτο γύρο και το τέρμα του στο Old Firm του Λιγκ Καπ.Ο σκόρερ της Σέλτικ είχε ευκαιρίες και για το δεύτερο προσωπικό του γκολ, βρίσκοντας μεταξύ άλλων και το δοκάρι, όμως τελικά αυτός που έκρινε το ντέρμπι ήταν ο Σκοτ Σινκλέρ, ο οποίος πήρε την σέντρα του Άρμστρονγκ γράφοντας το τελικό 1-2, αφού στην συνέχεια ο Μίλερ είχε δοκάρι σε προσπάθεια για την ισοφάριση.(13' Μίλερ - 34' Ντεμπελέ, 70' Σινκλέρ)Χάμιλτον - ΜάδεργουελΝταντί - Σεντ ΤζόνστονΠάρτικ Θιστλ - ΚιλμάρνοκΡος Κάουντι - Ινβερνές