Ο «καταραμένος» τελικός του Χέιζελ (pics)

To ημερολόγιο έδειχνε 29 Μαΐου του 1985 στο Χέιζελ του Βελγίου, με τις Λίβερπουλ και Γιουβέντους να ετοιμάζονται να δώσουν τον τελικό, για το Κύπελλο Πρωταθλητριών.



Οι δύο ομάδες έμοιαζαν έτοιμες να προσφέρουν μια όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση, χάρις στη δυναμική που είχαν και τα σπουδαία ονόματα που αγωνίζονταν σε αυτές, εκείνη την εποχή.



Τελικά, το συγκεκριμένο παιχνίδι μετατράπηκε σε έναν «καταραμένο» και «ματωμένο» τελικό, πριν την έναρξη του...



Ο Τζιοβάνι Τραπατόνι δεν ξεχνά την μνήμη των 39 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους:

39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (32 Ιταλοί, τέσσερις Βέλγοι, δύο Γάλλοι και ένας Βορειοϊρλανδός) και περισσότεροι από 600 τραυματίστηκαν, ύστερα από μια κίνηση των οπαδών της Λίβερπουλ, πριν την έναρξη του αγώνα.



Οι φίλαθλοι των «κόκκινων», υπό την επήρεια και του αλκοόλ παραβίασαν το κιγκλίδωμα που τους χώριζε από τους φίλους της Γιουβέντους και άρχισαν να κινούνται με απειλητικές διαθέσεις προς αυτούς.



Οι Ιταλοί... απάντησαν στην κίνηση των Άγγλων και άρχισαν τα επεισόδια, τα οποία ήταν η αρχή του τέλους για 39 άτομα.



Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ένα τείχωμα κατέρρευσε, με την κερκίδα να πέφτει και αμέτρητοι άνθρωποι άρχισαν να συνθλίβονται, και το σκηνικό μετατράπηκε σε μια χωρίς λόγια τραγωδία...



Ο φόρος τιμής της Λίβερπουλ:

Liverpool FC remembers the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium in Belgium on this day 34 years ago. pic.twitter.com/LMJelTLr8I