Η νέα φανέλα της Γιουβέντους δίχως ρίγες!(video)

Una scelta. Una promessa. Fianco a fianco. BE THE STRIPES. ⚫️⚪



Il nostro nuovo 19/20 home kit by @adidasfootball – acquistalo subito ➡ https://t.co/QLNeBVSBJu#ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/3YzMhs7w8y