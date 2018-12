Μανέ: «Όχι στον ρατσισμό» (pic)

View this post on Instagram

Frere , Je suis amer pour ne pas dire meurtri et consterné par ce que tu as vécu. Mais, je te connais suffisamment pour t’avoir pratiqué pendant des années. Ces actes abominables ne vont nullement t’atteindre. Par rapport à notre race, nous en sommes fiers. Et, au delà, nous allons continuer à la défendre comme nous défendrons les couleurs de notre Patrie. Tu as rappelé à la face du monde que l’identité ne se compartimente pas. @@@ Allez le Lion###