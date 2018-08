"Τρέλα" για Ρονάλντο (pics, vid)

It’s 1140. The game starts at 5 and there’s already a traffic jam to get into Villar Perosa for Ronaldo’s first #Juventus appearance pic.twitter.com/gMpPBMnYNc

Cristiano Ronaldo’s first goal in a Juventus jersey #VillarPerosa pic.twitter.com/M2koaZTzn3 — Serie A News (@TransfersCalcio) 12 Αυγούστου 2018