Ευχήθηκε στον αδερφό του ο Ντοναρούμα (video)

Ο Αντόνιο Ντοναρούμα ευχήθηκε στον αδερφό του Τζιανλουίτζι, ο οποίος το Σάββατο γίνεται 18 ετών. Ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης έστειλε τις ευχές του στον μικρότερο αδερφό του, μέσω του βίντεο που ετοίμασαν με τις ευχές όλων, οι ιθύνοντες της Μίλαν.



Χαρακτηριστικά, ο Ντοναρούμα δήλωσε: «Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε κοντά σου σε αυτή την ξεχωριστή μέρα. Θα το γιορτάσουμε όταν θα ξαναβρεθούμε, γι’ αυτό να είσαι έτοιμος να μας κεράσεις. Σου στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά και σου ευχόμαστε χρόνια πολλά».



Το σχετικό βίντεο:

A special birthday deserves special wishes: this is our surprise for @gigiodonna1​!

Ecco la nostra sorpresa per Gigio! ❤🖤🎥#Gigio18 pic.twitter.com/33v6BJMAIv