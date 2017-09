Επιτυχημένο το Elite Program Tryout Camp της Valencia C.F.

Με απόλυτη επιτυχία, χαμόγελα κι αμέτρητες ποδοσφαιριστές συμβουλές διεξήχθη το Elite Program Tryout Camp της Global Premier Soccer South East Europe/ Valencia C.F. από 15-17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.



Ταλαντούχοι παίκτες γεννημένοι από το 2000 έως το 2007 έζησαν μια σπουδαία ποδοσφαιρική εμπειρία πάνω στο χορτάρι, προπονήθηκαν, αξιολογήθηκαν κι άκουσαν αμέτρητες ποδοσφαιρικές συμβουλές εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου με στόχο να διεκδικήσουν θέση στην διάσημη Ακαδημία της Valencia C.F. επί ισπανικού εδάφους.



Παρουσία του Διευθυντή μεθοδολογίας της Ακαδημίας της Valencia C.F., Antonio Hernandez, του Συντονιστή των προγραμμάτων ποδοσφαίρου της Ακαδημίας των «νυχτερίδων», Antonio Navarro, του προπονητή της GPS Spain / Valencia C.F., Rafael Fernandez και πιστοποιημένων προπονητών της GPS SEE/ Valencia C.F., τα 106 παιδιά που έλαβαν μέρος έδειξαν το ταλέντο τους κι άκουσαν ποδοσφαιρικές, αλλά και κοινωνικές συμβουλές βασιζόμενες στο σύνθημα που επικρατεί στην Ακαδημία της ισπανικής ομάδας «εκπαιδεύουμε ανθρώπους- δημιουργούμε ποδοσφαιριστές».



Το τριήμερο πρόγραμμα περιελάμβανε και ποδοσφαιρικό σεμινάριο σε 45 προποπονητές από τις σχολές της GPS SEE/ Valencia C.F. σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Ο Διευθυντής διεθνών συνεργασιών της Global Premier Soccer, Phillip Mitchel, μαζί με τον Διευθυντή μεθοδολογίας της Ακαδημίας της Valencia C.F., Antonio Hernandez, και τους Γιώργο Τόλια, Μάριο Μπόνιτς συντονιστές του προπονητικού προγράμματος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανέλυσαν την μεθοδολογία προπόνησης ανά ηλικιακή κατηγορία (από 5- 18 ετών), με κύριο άξονα την ευχαρίστηση του παιδιού και το «ευ αγωνίζεσθαι».



Το «GPS Southeast Europe / Valencia C.F. Soccer Program» έχει ως στόχο να εντοπίσει, να προπονήσει και να αναπτύξει τους ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές σε κάθε περιοχή της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης λειτουργώντας ως ένα εκτεταμένο δίκτυο scouting για την Valencia CF. Για να επιτευχθεί αυτό, τα πιο ταλαντούχα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εισέλθουν στο Elite πρόγραμμα να προπονηθούν και να αξιολογηθούν σε ειδικά σχεδιασμένα Camp υπό την καθοδήγηση της εξειδικευμένης προπονητικής ομάδας της GPS Southeast Europe / Valencia C.F.



Σκοπός του Elite Program είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών, ώστε να διεκδικήσουν θέση εάν επιλεχθούν στην Ακαδημία της Valencia C.F. με τη συμπλήρωση του 16ου έτους από τη γέννηση τους.



Μετά το πρώτο πετυχημένο βήμα που έγινε από 15-17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα θα ακολουθούσαν νέες φάσεις που αφορούν το πρόγραμμα:



2η Φάση: Επίλεκτοι Νοτιοανατολικής Ευρώπης – NATIONAL TEAM

Εκείνοι που θα θεωρηθούν έτοιμοι για το επόμενο βήμα, θα κληθούν να σχηματίσουν την Εθνική Ομάδα της χώρας τους, που θα προπονηθεί και θα αντιμετωπίσει σε αγώνες τους καλύτερους παίκτες από όλες τις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε εξειδικευμένα Camp και διεθνή τουρνουά.



3η Φάση: SOUTH EAST EUROPE ELITE PROGRAM – INTERNATIONAL TEAM

Επίλεκτη Ομάδα ανά ηλικιακή κατηγορία: 18 παίκτες ανά ομάδα

Ταξίδι στην Ισπανία: Φιλικοί Αγώνες με ακαδημία Valencia CF & GPS Spain εναλλακτικά συμμετοχή σε επίσημο τουρνουά.



Το πρόγραμμα ποδοσφαίρου της GPS / Valencia C.F. στοχεύει στην εξάπλωση της εικόνας και της φιλοσοφίας της Valencia C.F. σε όλο τον κόσμο και στη διάδοση της φημισμένης μεθοδολογίας του συλλόγου σε κάθε μέρος του πλανήτη.



Η Global Premier Soccer (GPS) είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ με ειδίκευση στην εξέλιξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Είναι ενεργή σε 22 πολιτείες και περιοχές των Η.Π.Α και του Καναδά. Εκτός από τους δεκαοκτώ ερασιτεχνικούς συλλόγους που η GPS συνεργάζεται στην Αμερική, ο οργανισμός παράλληλα δραστηριοποιείται σε άλλα έντεκα σχετικά προγράμματα, τα οποία υποστηρίζονται από το μοντέλο της. Παράλληλα η εταιρία λειτουργεί δύο Ιδιωτικές Διεθνής ποδοσφαιρικές Ακαδημίες για ταλαντούχους παίκτες, η πρώτη βρίσκεται στην Αγγλία και η δεύτερη στην Ισπανία.



Η Valencia Club De Futbol είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και μεγαλύτερους συλλόγους του ισπανικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο ισπανικός σύλλογος φημίζεται για την παραγωγή ταλέντων παγκόσμια κλάσης: David Silva, Jordi Alba, Juan Bernat Velasco, José Luis Gayà, Paco Alcácer, Raúl Albiol, Miguel Ángel Angulo, Gaizka Mendieta, Javier Farinós, Fernando, Andrés Palop and David Albelda και άλλοι.



Περισσότερες πληροφορίες: info@gps-see.eu