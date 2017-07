Στην Ελλάδα οι φημισμένες ποδοσφαιρικές σχολές της Βαλένθια

H Global Premier Soccer ανακοινώνει συνεργασία με την Valencia CF στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες της Ισπανίας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, η Bαλένθια, έρχεται στην Ελλάδα για να δημιουργήσει τις δικές της ποδοσφαιρικές σχολές και να μάθει τα μυστικά του ποδοσφαίρου όπως αυτή τα γνωρίζει, στα παιδιά όλης της χώρας.Η συνεργασία της Βαλένθια γίνεται με την Global Premier Soccer, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως, για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και θα εφαρμοστεί από την Global Premier Soccer South East Europe που θα έχει άμεση πρόσβαση στις περίφημες Ακαδημίες της Βαλένθια.Η συνεργασία ανακοινώθηκε με συνέντευξη Τύπου σε ξενοδοχείο της Αθήνας, με τις δύο πλευρές να τονίζουν ότι τα οφέλη για τους νέους ποδοσφαιριστές της Ελλάδας θα είναι πολλά και σημαντικά. Το «παρών» στην παρουσίαση έδωσε και ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος, καθώς η πόλη του θα φιλοξενήσει ένα μεγάλο διεθνές τουρνουά ακαδημιών, μεταξύ των οποίων θα είναι φυσικά και η Βαλένθια!Αμεσα θα ξεκινήσουν 9 σχολές της Βαλένθια στην Ελλάδα, 4 στην Αθήνα (Κηφισιά, Περιστέρι, Παπάγου, Καλύβια) και από μία στη Θεσσαλονίκη, στη Λιβαδειά, στην Κεφαλλονιά, στη Σύρο και στο Ναύπλιο, ενώ η GPS South East Europe ξεκινάει σχολές στη Λευκωσία (Κύπρος) και στη Σόφια (Βουλγαρία)!Η Βαλένθια είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της Ισπανίας. Ιδρύθηκε το 1919 και έχει κατακτήσει 6 τίτλους στη La Liga, 7 τίτλους στο Copa del Rey και 3 Κύπελλα UEFA ενώ έχει συμμετάσχει σε δύο τελικούς του UEFA Champions League, το 2000 και το 2001. Η Βαλένθια είναι η τρίτη ομάδα στην Ισπανία και μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, όσον αφορά τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της, με περισσότερους από 50.000 κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Η Βαλένθια έχει ρίξει ιδιαίτερο βάρος στις Ακαδημίες της και έχει βγάλει από αυτές παίκτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Νταβίντ Σίλβα, ο Ισκο και ο Ζόρντι Αλμπα.Μέσω της παγκόσμιας επέκτασης της Global Premier Soccer, η Ακαδημία Νέων της Βαλένθια θα έχει πρόσβαση σε προγράμματα και παίκτες της GPS, ενώ η Βαλένθια θα εντοπίζει παίκτες που θα συμμετέχουν κάθε καλοκαίρι σε προπονητικό καμπ στην Ισπανία. Επίσης μέσω της συνεργασίας θα δημιουργηθούν περιφερειακές ομάδες της Βαλένθια που θα αγωνιστούν σε εθνικά και διεθνή τουρνουά.Ο Luis Martinez, International Sport Development Manager της Βαλένθια είπε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία με τη GPS, έναν ηγέτη στο χώρο του ποδοσφαίρου για τους νέους, σε αυτή την πρώτη από τις πολλές πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε, για να έχουμε μία στενότερη σύνδεση με νέους ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο.»Ο Antonio Hernández, Methodology Director της Βαλένθια, τόνισε: «Η ποδοσφαιρική εκπαίδευση ενός κορυφαίου επαγγελματία παίκτη ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία, γι 'αυτό είναι σημαντικό να παρέχουμε στα παιδιά εξαιρετική κατάρτιση από νωρίς στην ανάπτυξή τους, όπως κάνουμε στην Ακαδημία Νέων της Βαλένθια εδώ και δεκαετίες.»Ο Philip Mitchell, Director of International Projects της GPS , πρόσθεσε: «Η Βαλένθια έχει ένα πολύ καλό ιστορικό στην παραγωγή ταλαντούχων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και όταν βλέπετε την Ακαδημία τους, μπορείτε να καταλάβετε γιατί συμβαίνει αυτό! Είμαστε ενθουσιασμένοι και προσβλέπουμε στον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η συνεργασία, στους παίκτες μας σε όλη την Ευρώπη.»O Αντώνης Βλάχος, Director of International Partnerships της GPS South East Europe ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή τη νέα συνεργασία με τη Βαλένθια. Το γεγονός ότι η Global Premier Soccer και η Βαλένθια θα συνεργαστούν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν θα προσφέρει μόνο μια μεθοδολογία παγκόσμιας κλάσης, αλλά και σημαντικά περισσότερες ευκαιρίες για πολλούς παίκτες.»Ο Δημήτρης Κωστούρος, Δήμαρχος Ναυπλιέων, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Το Ναύπλιο ενθάρρυνε πάντα τις αθλητικές εκδηλώσεις και μεγάλη χαρά θα διοργανώσουμε αυτό το διεθνές τουρνουά, καθώς η άθληση αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα.»Λίγα λόγια για τη ΒαλένθιαΗ Βαλένθια είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες ομάδες του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με αποδεδειγμένο ιστορικό ανάπτυξης ποδοσφαιριστών παγκόσμιας κλάσης που έχουν αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το Μάιο του 2009, η Βαλένθια άνοιξε το πρώτο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, το πρώτο του είδους στην Ισπανία, που προσφέρει πανεπιστημιακή εκπαίδευση σχετικά με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένου και ενός προγράμματος MBA στη Διοίκηση του Αθλητισμού.Website: http://en.valenciacf.com/ Facebook: https://en-gb.facebook.com/valenciacf.en/ Twitter: https://twitter.com/valenciacf_enΛίγα λόγια για την GPSΗ GPS είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς στον κόσμο, που παρέχει προγράμματα ανάπτυξης παικτών σε 22 Πολιτείες στις ΗΠΑ και δραστηριοποιείται σε άλλες 5 χώρες. Η GPS παρέχει μια μοναδική εκπαιδευτική δομή για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. όσο και εκπαίδευση. Η GPS λειτουργεί Ακαδημίες στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α.http://www.gps-international.net/southeasteurope, http://www.globalpremiersoccer.net/valenciahttp://www.gps-international.net/valenciaΓια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στo Facebook και στο YouTube:GPS SEE / Valencia CF