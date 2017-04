Η Ρεάλ Μαδρίτης στο All Star Game...

Στο Σικάγο θα μεταβεί στις αρχές του Αυγούστου η Ρεάλ Μαδρίτης για να αντιμετωπίσει τα αστέρια του MLS. Η “βασίλισσα” θα πάρει μέρος στο All Star Game του ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 Αυγούστου.



Απέναντι της η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα βρει τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο MLS, με τον Βέλικο Παούνοβιτς να κάθεται στον πάγκο των επίλεκτων. Ο τεχνικός των Chicago Fire γνωρίζει καλά πως είναι να αγωνίζεσαι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έπαιξε στο ισπανικό πρωτάθλημα για περίπου 11 χρόνια, ενώ είχε 87 συμμετοχές με την άλλη μεγάλη ομάδα της Μαδρίτης, την Ατλέτικο.



Στα προηγούμενα τρία All Star Game τα αστέρια του MLS είχαν επικρατήσει των Μπάγερν Μονάχου (2014) και Τότεναμ (2015) με 2-1, αλλά ηττήθηκαν στο περσινό κόντρα στην Αρσεναλ με το ίδιο σκορ.



Φούλαμ, Τσέλσι, Σέλτικ, Γουέστ Χαμ, Εβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρόμα οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν αγωνιστεί σε αυτή τη γιορτή στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ετσι η Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται ο πρώτος σύλλογος από την Ισπανία που θα πάρει μέρος στο All Star Game.