Η Ντόρτμουντ νίκησε τη Λίβερπουλ (video)

Friendly match: ( Liverpool 1 × 1 Dortmund ) - Liverpool first goal scored by Wilson . #LFCPreSeason #LFC #YNWA pic.twitter.com/TGMwQFBh5X — LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) 20 Ιουλίου 2019

Dortmund re-take the lead! @mariuswolf27 finds @HazardThorgan8 on the right side of the box. Hazard finds Delaney for the easy finish pic.twitter.com/SBDnMZQzJW — Borussen ✍🏼 (@BorussenEdits) 20 Ιουλίου 2019

Dortmund on the board again! @mariuswolf27 with a lovely cutback to @jacobruunlarsen who finds the back of the net! #LFCBVB pic.twitter.com/QivBFPIosa — Borussen ✍🏼 (@BorussenEdits) 20 Ιουλίου 2019

Friendly match: ( Liverpool 2 × 3 Dortmund ) - Liverpool second goal scored by Brewster . #LFCPreSeason #LFC #YNWA pic.twitter.com/YYG7ppGhZh — LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) 20 Ιουλίου 2019

Η Ντόρτμουντ κέρδισε με 3-2 τη Λίβερπουλ σε φιλικό που πραγματοποιήθηκε στην Ιντιάνα των ΗΠΑ.Μπροστά σε 40,361 στο Notre Dame Stadium, η Μπορούσια προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό με τον Πάκο Αλκάθερ, που εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ναθάνιελ Κλάιν για να γράψει το 1-0 από κοντά.Στο 35', η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ ισοφάρισε με τον Χάρι Γουίλσον, έπειτα από ασίστ του Φαμπίνιο.Η Ντόρτμουντ έκανε εννέα αλλαγές για το δεύτερο ημίχρονο και στο 53' ο Αζάρ έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Τόμας Ντιλέινι, ο οποίος έγραψε το 2-1.Πέντε λεπτά αργότερα ο Γιάκομπ Μπρούουν Λάρσεν στέφθηκε και αυτός σκόρερ έπειτα από σέντρα του Βολφ.Στη συνέχεια ο Κλοπ έριξε στο ματς τους Χέντερσον, Φαν Ντάικ, Αλεξάντερ - Άρνολντ, Βαϊνάλντουμ και Ρόμπερτσον, με τον Ρίαν Μπρούστερ στο 74' να μειώνει με πέναλτι, έπειτα από ανατροπή του Γούντμπερν στην περιοχή.