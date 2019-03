Πρόωρος τελικός στα προημιτελικά του Europa (pics)

🤩 The quarter-finals draw in full 🤩 Most exciting game? 🤔 #UEL | #UELdraw pic.twitter.com/W3OBTlHM3U

🇦🇿 Road to Baku 🏆



Which 2 teams will go all the way? 🧐#UEL | #UELdraw pic.twitter.com/DyB8ZJ5GXu