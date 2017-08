Πολυτιμότερος ο Κάμπος με την Έστερσουντ

Ο Τζάλμα Κάμπος αναδείχτηκε από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας, στην πρόσφατη νίκη 3-1 επί της Έστερσουντ, για τα play off του Europa League.Η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Ο Τζάλμα Κάμπος αναδείχθηκε, από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην Έστερσουντς στο γήπεδο της Τούμπας για τα Play Offs του Europa League.Οι δυσκολίες ήταν εξ αρχής πολλές. Ο ΠΑΟΚ με νέα τεχνική ηγεσία ρίχτηκε στην μάχη των Play Offs του Europa League, κόντρα σε μία ομάδα σαφώς πιο έτοιμη και με αγωνιστικό ρυθμό. Το ξεκίνημα έκανε την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη και η Έστερσουντς πήρε προβάδισμα με πέναλτι του Νούρι. Ο Δικέφαλος όμως αντέδρασε εξαιρετικά. Χωρίς να πανικοβληθεί ανέτρεψε το σκορ, κέρδισε με 3-1 και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.Από τους κορυφαίους σε απόδοση παίκτες του Λουτσέσκου ήταν ο Τζάλμα Κάμπος . Ο εξτρέμ από την Αγκόλα ήταν απολαυστικός καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Άψογος στο τακτικό κομμάτι, έτρεψε πολλά χιλιόμετρα και προκάλεσε πονοκεφάλους στην άμυνα των Σουηδών, δίνοντας και μία εξαιρετική ασίστ στον Πρίγιοβιτς για το δεύτερο γκολ της ομάδας.Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης, που διεξήχθη μέσω του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ο Κάμπος ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού συγκεντρώνοντας το 55,69% των ψήφων και κέρδισε το βραβείο. Στην δεύτερη θέση έμεινε ο σκόρερ του δεύτερου και του τρίτου τέρματος του Δικεφάλου, Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς , ο οποίος ήταν άκρως αποτελεσματικός ενώ βοήθησε γενικότερα την ομάδα στην ανάπτυξη, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι καθαρίζοντας πολλά γεμίσματα των αντιπάλων από στημένα, ενώ τρίτος έμεινε ο Πέδρο Ενρίκε , που ήρθε από τον πάγκο και άλλαξε τις ισορροπίες, κερδίζοντας και το πέναλτι για το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ μετά από εξαιρετική ενέργεια».