Πολυτιμότερος ο Μακ

Ο Ρόμπερτ Μακ ψηφίστηκε από το φίλαθλο κοινό του ΠΑΟΚ ως ο πολυτιμότερος παίκτης στις αναμετρήσεις του «δικεφάλου του Βορρά» κόντρα στην Ολιμπίκ Ντόνετσκ.«Ο Ρόμπερτ Μακ αναδείχθηκε, από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του επαναληπτικού κόντρα στην Ολιμπίκ Ντόνετσκ στο γήπεδο της Τούμπας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε σαφώς βελτιωμένος στον επαναληπτικό κόντρα στην Ολιμπίκ Ντόνετσκ, σκόραρε δύο φορές στο πρώτο μέρος και έφτασε σε μία εύκολη νίκη, η οποία σφράγισε την πρόκριση στα Play Offs του Europa League. Ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο στον Δικέφαλο ήταν ο Ρόμπερτ Μακ .Ο Σλοβάκος με μία από τις γνωστές χαρακτηριστικές του ενέργειες πήρε την μπάλα μετά από βαθιά μπαλιά του Μπίσεσβαρ στα αριστερά, και αφού απέφυγε τους αντίπαλους αμυντικούς εκτέλεσε τον Μακχαράτζε για το 1-0.Ένα γκολ που ξύπνησε ευχάριστες αναμνήσεις από την προηγούμενη θητεία του ποδοσφαιριστή με την φανέλα του Δικεφάλου. Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης, που διεξήχθη μέσω του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ο Μακ κέρδισε τον ατομικό τίτλο συγκεντρώνοντας το 42,94% των ψήφων. Στην δεύτερη θέση με τις ίδιες ψήφους ισοβάθμησαν οι Κάμπος και Μπίσεσβαρ .Ο πρώτος κάλυψε εξαιρετικά το δεξί άκρο της επίθεσης και προκάλεσε πολλούς πονοκεφάλους στην αντίπαλη άμυνα, όντας παράλληλα άψογος στο τακτικό κομμάτι, ενώ ο Ολλανδός ήταν ο κινητήριος μοχλός της ομάδας, προωθώντας το παιχνίδι στην επίθεση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έκανε καίριες επεμβάσεις στον αμυντικό τομέα».