Με ρετρό φανέλα στη Στοκχόλμη (photo)

Ο Άγιαξ αναμένεται να παραταχθεί στον τελικό του Europa League με μια ρετρό φανέλα, την οποία θα φοράει και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο «Αίαντας» παρουσίασε τη νέα του φανέλα, την οποία θα φορέσει άμεσα. Αρκετοί παρομοιάζουν τη νέα φανέλα με αυτή που φορούσε η ολλανδική ομάδα το 1971 στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Dit is het nieuwe thuistenue! In dit tenue speelt #Ajax woensdag de #UELfinal! Exclusief verkrijgbaar via ➡️ https://t.co/qjsUHlDyMi pic.twitter.com/NuH5tdUldx