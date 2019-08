«Πικρία, αλλά είναι βαριά η φανέλα της ΑΕΚ»

View this post on Instagram

Μεγαλη πικρια για τον χθεσινο μας αποκλεισμό αλλα και πολυ σημαντικη η αναδειξη μεσω της εμφανισης μας το βαρος αυτης της φανελλας με τον δικεφαλο στο στηθος!💛🖤🦅