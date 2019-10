Μαρτίνς στο instagram: "Περήφανος για τους παίκτες μου..."

View this post on Instagram

I'm very proud of my players’ commitment and we deserved a different outcome. This is the spirit we want to show in every match! Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου. Αξίζαμε ένα διαφορετικά αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πνεύμα, το οποίο θέλουμε να δείχνουμε σε κάθε αγώνα. #WeKeepOnDreaming #olympiacos #ucl #uefa