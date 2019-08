Μαρτίνς: "Ο πρώτος μεγάλος στόχος επετεύχθη"

View this post on Instagram

Ηταν σημαντικο το επιτευγμα μας χθες απεναντι σε εναν κορυφαιο αντιπαλο. Ο πρωτος μεγαλος στοχος επετευχθη χαρη στην αφοσιωση ολων. Τον επαγγελματισμο των παικτων και τη στηριξη των φιλαθλων μας. Σας ευχαριστω ολους, μενουμε ενωμενοι. #Thrylos Important achievement yesterday against a top opponent. 1st big objective was achieved. Thanks to top commitment from everybody. Professionalism from the players and support from our fans. Thank you all. We stay together! #thrylos