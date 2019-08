Μαρινάκης: "Στοχεύουμε όλο και πιο ψηλά" (pic)

View this post on Instagram

Μετά τη μεγάλη νίκη-πρόκριση χθες στο Κράσνονταρ, ο Ολυμπιακός μας επέστρεψε, εκεί όπου πραγματικά του ανήκει και μας αξίζει, στα φωτεινά αστέρια του Champions League ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης! Είμαι πολύ περήφανος για όλους και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Ενωμένοι και με σκληρή δουλειά συνεχίζουμε κάθε ημέρα να χτίζουμε έναν Ολυμπιακό δυνατό, έναν Ολυμπιακό που μας κάνει να ονειρευόμαστε και να στοχεύουμε όλο και πιο ψηλά. ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΣ! @olympiacosfc @championsleague #UCL #Olympiacos #Family #Win #WeKeepOnDreaming #WeRuleThisLand #Marinakis #Piraeus #LovePiraeus #Greece