H Πέμπτη «έθαψε» την Τετάρτη…

Θέση Χώρα Βαθμολογία Ομάδες που συνεχίζουν 14. Δανία 25.750 1/4 15. Κύπρος 25.000 2/4 16. Ελλάδα 23.700 3/5 17. Κροατία 22.625 2/4

Τα δεδομένα για την Ελλάδα





Τι κάνουν οι «αντίπαλοι»





Γιατί είναι πολύτιμη η 15η θέση





Η συγκομιδή ανά ομάδα





Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις 2019/20 Ολυμπιακός 900 βαθμούς Ατρόμητος 500 Άρης 500 ΑΕΚ 300 ΠΑΟΚ 300





To ελληνικό διήμερο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εκκίνησε…γλυκά, αλλά είχε πικρό τερματισμό. Ο Ολυμπιακός, μετά την εμφατική νίκη του στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 4-0 επί της Κρασνοντάρ , προβάρει κοστούμι ομίλων Champions League. Εντούτοις, η μηδενική συγκομιδή της Πέμπτης με τις ήττες του ΠΑΟΚ στην Μπρατισλάβα και της ΑΕΚ στην Αθήνα . Υπενθυμίζεται πως η πρόκριση σε ομίλους Champions League προσφέρει 800 βαθμούς στη γενική βαθμολογία της Ελλάδας, ενώ η παρουσία στους ομίλους του Europa League προσθέτει 600 βαθμούς.με την «προίκα» του 4-0 μεταβαίνει στη Ρωσία έχοντας σχεδόν επικυρωμένο το εισιτήριο για τους ομίλους. Επομένως έχει εξασφαλισμένα 6 παιχνίδια, ενώ άξιο αναφοράς είναι πως στην κλήρωση της 29ης Αυγούστου θα βρεθεί στο τρίτο group δυναμικότητας. Oαναζητεί την πρώτη νίκη του στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μάλιστα με διαφορά δύο γκολ για να αποκλείσει τους Σλοβάκους της Σλόβαν. Κατά αυτόν τον τρόπο και οι Θεσσαλονικείς θα έχουν 6 ευρωπαϊκούς αγώνες μέχρι το Δεκέμβριο.Ο ποδοσφαιρικός ρεαλισμός, όσο κι αν τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές ανατροπές, «αναγκάζει» τηννα κάνει το ταξίδι στην Τραπεζούντα με στόχο να πάρει ό,τι μπορεί υπό μορφήν αποτελέσματος, έχοντας κατ’ουσίαν αποκλειστεί., 14η στη βαθμολογία, έχει ως μοναδικό εκπρόσωπο την πρωταθλήτρια Κοπεγχάγη. Η παρέα του Ζέκα επιβλήθηκε εντός έδρας με 3-1 της Ρίγα στον πρώτο αγώνα των play off του Europa League κι έχει προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς στη Βαλτική.Η 15ηείδε τον ΑΠΟΕΛ να μένει στη Λευκωσία στο 0-0 με τον Άγιαξ για τα play off του Champions League, επομένως η ρεβάνς της προσεχούς Τετάρτης (28/8) στο Άμστερνταμ είναι «ανοικτή», με τους πρωταθλητές Κύπρου να έχουν αποδείξει στο παρελθόν πόσο αξιόμαχοι είναι. Στην έτερη μάχη μεταξύ Ολλανδίας και Κύπρου, αυτή τη φορά στα play off του Europa League, η Αϊντχόφεν του Κώστα Μήτρογλου διατηρεί σαφέστατα τον πρώτο λόγο έναντι του Απόλλωνα Λεμεσού, μετά το 3-0 του «Φίλιπς Στάντιον».Όσο για τους, οι οποίοι έπονται ημών, διατηρούν τη φιλοδοξία της διπλής παρουσίας στους ομίλους. Η Ντινάμο επικράτησε με 2-0 στο Ζάγκρεμπ της Ρόσενμποργκ, στο τελευταίο προκριματικό εμπόδιο του Champions League, ενώ η Ριέκα γνώρισε τη minimum ήττα με 2-1 από τη Γάνδη στο Βέλγιο.H θέση νούμερο 15 στην κατάταξη της UEFA είναι το ζητούμενο για τους ελληνικούς συλλόγους.. Πάει να πει πως ο πρωταθλητής κι ο δευτεραθλητής θα μπαίνουν στο 2ο προκριματικό γύρο του Champions League (από διαφορετικό μονοπάτι βεβαίως), ο τρίτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, ο τέταρτος κι ο πέμπτος στο 2ο προκριματικό γύρο του νεοσύστατο Europa League 2 (ανάλογα βεβαίως και με το ποιος θα κατακτήσει το Κύπελλο)., μόνο ο πρωταθλητής θα παίζει στα προκριματικά του Champions League (στο 2ο γύρο), ενώ ο δεύτερος, ο τρίτος κι ο τέταρτος του ελληνικού πρωταθλήματος (ή ο Κυπελλούχος) θα βρεθούν στο 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2. Κοινώς, πτώση!Μέχρι στιγμής στο ελληνικό «σακούλι» έχουν προστεθεί τους καλοκαιρινούς μήνες 2.300 βαθμοί. Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει τους 900 εξ αυτών, με 4 νίκες και μία ισοπαλία. Ατρόμητος και Άρης –αμφότεροι αποκλεισμένοι πια- συνέδραμαν από 500, η ΑΕΚ έχει δώσει 300 ενώ ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ με δύο ήττες και μία ισοπαλία έχει προσφέρει 100 βαθμούς.