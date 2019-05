Απίστευτη ατμόσφαιρα στο Άνφιλντ! (video)

Το "You 'll never walk alone" είναι ένας πανευρωπαϊκός ποδοσφαιρικός ύμνος και οι φίλοι της Λίοβερπουλ φρόντισαν να ανεβάσουν τα ντεσιμπέλ για να βάλουν το λιθαράκι τους στην προσπάθεια ανατροπής του 3-0 της Βαρκελώνης, στον επαναληπτικό της ημιτελικής φάσης του Τσάμπιονς Λιγκ.